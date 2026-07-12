Mundial 2026: el significado de la cruz que aparece en las banderas de Noruega, Suecia y otros países

Mundial 2026 : Noruega quedó eliminada este sábado tras perder 2 a 1 ante Inglaterra en los cuartos de final. El equipo de Erling Haaland comenzó ganando, pero Jude Bellingham marcó los dos goles que clasificaron al conjunto inglés a las semifinales. Entre las imágenes que dejó el partido apareció una bandera roja, blanca y azul atravesada por una cruz.

Ese diseño se conoce como cruz nórdica o cruz escandinava. Su principal característica es que la línea vertical no se encuentra exactamente en el centro, sino desplazada hacia el lado izquierdo, cerca del mástil. Aunque cada país eligió colores diferentes, la forma general se repite en Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia.

La cruz tuvo originalmente un significado cristiano. Durante la Edad Media, este símbolo apareció en estandartes y banderas de distintos reinos europeos. Con el paso de los siglos, los países nórdicos lo conservaron como parte de su identidad nacional, histórica y cultural .

Dinamarca fue el primer país de la región que utilizó este diseño. Su bandera, conocida como Dannebrog, posee una cruz blanca sobre un fondo rojo y es considerada una de las banderas nacionales más antiguas todavía en uso.

La cruz nórdica aparece en las banderas de varios países que participaron del Mundial 2026.

Una antigua leyenda sostiene que el Dannebrog cayó del cielo durante una batalla disputada en 1219 en el territorio de la actual Estonia. Más allá del relato tradicional, existen registros de banderas similares utilizadas por los reyes daneses desde la Edad Media. El modelo fue adoptado posteriormente por otros territorios del norte europeo.

Noruega aprobó su bandera actual en 1821. El diseño combina el fondo rojo y la cruz blanca de Dinamarca con una cruz interior azul, un color asociado históricamente con Suecia. La elección reflejaba parte de la historia política noruega, que durante diferentes períodos estuvo vinculada con ambos países.

Con el tiempo, la cruz nórdica dejó de ser solamente una referencia religiosa. También pasó a representar los lazos históricos, geográficos y culturales entre las naciones de la región.

¿Qué países utilizan la cruz nórdica en sus banderas?

Además de Noruega y Dinamarca, Suecia utiliza una cruz amarilla sobre un fondo azul. Finlandia posee una cruz azul sobre blanco, mientras que Islandia presenta una cruz roja bordeada de blanco sobre un fondo azul.

El mismo diseño aparece en las banderas de las Islas Feroe y Åland, dos territorios autónomos ubicados dentro de la región nórdica. También puede encontrarse en algunas banderas regionales de lugares que tuvieron vínculos históricos con los pueblos escandinavos.

La excepción entre los principales territorios nórdicos es Groenlandia. Su bandera no contiene una cruz, sino un círculo dividido en rojo y blanco que representa el sol, el hielo y el océano.

La participación de Noruega en el Mundial 2026 permitió que su bandera se viera nuevamente en estadios, tribunas y transmisiones de todo el mundo. Detrás de sus colores aparece una historia que comenzó varios siglos antes del fútbol y que todavía conecta a buena parte del norte de Europa.