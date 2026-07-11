La selección de Italia eligió a una leyenda para salir de una crisis que lleva tres Mundiales sin clasificar

Tras quedar afuera del Mundial por tercera edición consecutiva , la selección de Italia anunció este sábado a Paolo Maldini como nuevo entrenador de la Azzurra. La decisión fue comunicada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que además confirmó la incorporación del brasileño Leonardo como asesor dentro de la nueva estructura deportiva.

El nombramiento pone fin a semanas de especulaciones en las que aparecieron nombres de gran peso como Gianluigi Buffon y Claudio Ranieri. Sin embargo, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, optó por una figura emblemática para encabezar un proceso que también abarcará el trabajo con las divisiones juveniles.

"Maldini siempre fue mi objetivo, pensé que podía ser la persona adecuada para supervisar el área técnica de la FIGC", aseguró el dirigente al explicar los motivos de la elección.

A diferencia de otros nombres que estuvieron en consideración, Maldini no tiene experiencia previa como director técnico. El histórico exdefensor desarrolló gran parte de su etapa posterior al retiro en funciones de gestión. Fue uno de los fundadores de Miami FC y entre 2018 y 2023 ocupó el cargo de director deportivo del AC Milan .

Ahora afrontará el desafío más importante de su carrera fuera de las canchas: conducir a una selección que atraviesa una de las etapas más difíciles de toda su historia reciente y que acumula años de frustraciones internacionales.

Una crisis que parece no tener fin

Jugadores de la selección de Italia sufren en la tanda de penales frente a Bosnia, que culminó en una nueva decepción rumbo al Mundial 2026. EFE

La Azzurra no disputa una fase eliminatoria de un Mundial desde la consagración en Alemania 2006. Desde entonces acumuló dos eliminaciones en fase de grupos, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y posteriormente sufrió tres golpes consecutivos en los repechajes clasificatorios: ante Suecia rumbo a Rusia 2018, frente a Macedonia del Norte para Qatar 2022 y contra Bosnia en el camino al Mundial 2026.

Durante ese período pasaron varios entrenadores por el banco italiano. Gianpiero Ventura inició el proceso hacia Rusia, Roberto Mancini conquistó la Eurocopa 2021 pero no logró clasificar al Mundial y el último ciclo terminó con Gennaro Gattuso al frente del equipo que cayó por penales ante Bosnia.

La espina mundialista de Maldini

Paolo Maldini, votado como el mejor. Foto: NA

Como futbolista, Maldini disputó cuatro Copas del Mundo. Fue semifinalista en Italia 1990, subcampeón en Estados Unidos 1994, alcanzó los cuartos de final en Francia 1998 y llegó hasta los octavos en Corea-Japón 2002.

La gran paradoja de su carrera es que no integró el plantel campeón del mundo en Alemania 2006. El defensor ya había tomado la decisión de retirarse de la selección y rechazó la posibilidad de regresar cuando Marcello Lippi lo convocó nuevamente.

Años después recordó aquel momento con resignación. "Cuando en 2006 Lippi me llamó, le dije que no por respeto a Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte'", confesó.