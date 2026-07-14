Luis de la Fuente lanzó una fuerte sentencia tras eliminar a Francia: "España es el mejor equipo del mundo"

Luis de la Fuente, DT de España, sacó pecho tras el pase a la final del Mundial y aseguró que Francia tuvo enfrente al mejor seleccionado del mundo.

Luis de la Fuente destacó el rendimiento de sus dirigidos tras el 2-0 ante Francia y aseguró que su selección atraviesa el mejor momento del fútbol mundial.

España volvió a una final de la Copa del Mundo después de 16 años y su entrenador, Luis de la Fuente, no ocultó la emoción tras la victoria por 2-0 frente a Francia en Dallas. Luego de la clasificación, el DT destacó el nivel de su equipo y aseguró que los galos se enfrentaron al mejor seleccionado del planeta.

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus”, afirmó el entrenador español, visiblemente orgulloso por el rendimiento de sus dirigidos en la semifinal.

De la Fuente también valoró el proceso que inició hace casi cuatro años y que ahora tiene a La Roja a un paso de conquistar su segunda estrella mundial. “Cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea, fuimos fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, sostuvo.

Luis de la Fuente explicó por qué España está en la final del Mundial Luis de La Fuente tras la clasificación de España a la final. DSports Más allá de la euforia por la clasificación, el entrenador reconoció el peso de disputar una final mundialista. “Estar en la final del Mundial es un lujo solo para los elegidos. Hay mucha tensión acumulada y una grandísima responsabilidad. Ahora debemos asimilar todo esto”, expresó.

El técnico también dedicó palabras de reconocimiento a sus futbolistas, a quienes señaló como los grandes responsables del presente de España. “Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su solidaridad y su talento. Es maravilloso verlos jugar. Hoy ha sido un espectáculo”, destacó.