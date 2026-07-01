El tenis argentino se quedó sin representantes en el cuadro masculino de Wimbledon por primera vez en 16 años

El tenis argentino sufrió un duro revés en Wimbledon . Con la eliminación de Mariano Navone este miércoles, los nueve representantes nacionales quedaron afuera en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

La derrota de Navone significó el noveno tropiezo argentino en igual cantidad de presentaciones durante la primera ronda, un registro que no se producía desde 2010 y que dejó al país sin clasificados a la segunda instancia del certamen disputado sobre césped.

Así, por primera vez en 16 años, ningún tenista argentino logró superar el debut en Wimbledon, una estadística que refleja las dificultades históricas que suele presentar esta superficie para los jugadores nacionales.

Las primeras despedidas llegaron el lunes con las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti. Entre ellos, Báez y Ugo Carabelli fueron quienes más cerca estuvieron de avanzar, ya que ambos lograron llevar sus respectivos encuentros a cinco sets antes de caer.

El martes se sumaron las eliminaciones de Francisco Cerúndolo , Tomás Etcheverry y Román Burruchaga. La caída más sorpresiva fue la del número 18 del mundo, Cerúndolo, que llegaba con grandes expectativas tras conquistar el ATP 500 de Queen's, el título más importante de su carrera. Sin embargo, el español Jaume Munar lo superó con claridad en sets corridos.

Finalmente, el italiano Flavio Cobolli venció a Navone y puso fin a la participación argentina en el torneo.

Ningún argentino pudo pasar la 1R de Wimbledon en el cuadro masculino.



Marco Trungelliti

Camilo Ugo Carabelli

Sebastián Báez

Thiago Tirante

Juan Manuel Cerúndolo

Román Burruchaga

Francisco Cerúndolo

Tomás Etcheverry

Mariano Navone pic.twitter.com/abY2p3qqun — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 1, 2026

El último antecedente del tenis argentino

La última vez que el tenis argentino había terminado Wimbledon sin ningún representante en la segunda ronda del cuadro masculino fue en 2010.

En aquella edición fueron eliminados en el debut Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Zeballos, quienes cayeron frente a Taylor Dent, Gaël Monfils, Yevgeny Koroliov, Lleyton Hewitt y Yen-Hsun Lu, respectivamente.

Dieciséis años después, la historia volvió a repetirse. Esta vez fueron nueve los argentinos que ingresaron al cuadro principal, pero ninguno logró superar el estreno, lo que dejó al tenis nacional sin presencia en la segunda ronda de Wimbledon 2026.