Cerúndolo conquistó Queen's y rompió un récord en una final inolvidable
Francisco Cerúndolo remontó ante Tommy Paul en Londres y sumó un nuevo trofeo en la antesala de Wimbledon.
Francisco Cerúndolo se consagró campeón del torneo de Queen's tras derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final que se convirtió en la más larga de la historia del certamen. El encuentro se disputó en Londres sobre césped y tuvo una duración de tres horas y cuatro minutos.
El tenista argentino, ubicado en el puesto 27 del ranking ATP, logró remontar un partido que comenzó cuesta arriba y alcanzó así el quinto título ATP de su carrera y el segundo sobre hierba.
Además, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el tradicional torneo londinense, uno de los certámenes más importantes de la gira previa a Wimbledon.
La remontada de Francisco Cerúndolo
El encuentro comenzó de manera favorable para el porteño, que consiguió un quiebre de servicio en el juego inicial. Sin embargo, no pudo aprovechar esa ventaja cuando sacó para quedarse con el primer parcial con el marcador 5-4 a su favor.
La definición del set llegó al tie-break, donde Tommy Paul mostró mayor solidez y se quedó con la manga inicial. El estadounidense mantuvo el impulso en el segundo parcial y logró un quiebre en el quinto juego para colocarse en una posición favorable.
No obstante, Cerúndolo reaccionó en el momento más complicado del partido. El argentino ganó cinco juegos consecutivos, revirtió el marcador y forzó un tercer set para definir al campeón.
El primer argentino que conquista Queen's
La definición mantuvo la paridad durante varios juegos. Con la cancha central colmada de espectadores, ambos jugadores sostuvieron sus turnos de saque hasta que Cerúndolo consiguió un quiebre en el sexto juego del set decisivo.
Esa diferencia resultó determinante para encaminar el triunfo. El argentino incluso dispuso de tres bolas de partido que no pudo concretar, aunque mantuvo la calma cuando volvió a tener la oportunidad con su servicio.
Finalmente, cerró el encuentro en su quinta oportunidad para quedarse con el título y completar una nueva victoria sobre Tommy Paul en una definición sobre césped. La conquista en Londres le permitió sumar el quinto trofeo ATP de su carrera, el segundo sobre hierba y escribir su nombre en la historia del torneo al convertirse en el primer campeón argentino en Queen's.