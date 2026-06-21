Cerúndolo conquistó Queen's y rompió un récord en una final inolvidable

Francisco Cerúndolo remontó ante Tommy Paul en Londres y sumó un nuevo trofeo en la antesala de Wimbledon.

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del torneo de Queen's tras derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final que se convirtió en la más larga de la historia del certamen. El encuentro se disputó en Londres sobre césped y tuvo una duración de tres horas y cuatro minutos.

El tenista argentino, ubicado en el puesto 27 del ranking ATP, logró remontar un partido que comenzó cuesta arriba y alcanzó así el quinto título ATP de su carrera y el segundo sobre hierba.

Además, Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el tradicional torneo londinense, uno de los certámenes más importantes de la gira previa a Wimbledon.

FRAN CAMPEÓN EN QUEEN’S



Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul por 6-7(4) 6-4 6-3 para conquistar el ATP 500 de Queen’s, el título más importante de su carrera



¡Felicitaciones, Fran y equipo! pic.twitter.com/yVLUaj1KLz — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) June 21, 2026 La remontada de Francisco Cerúndolo El encuentro comenzó de manera favorable para el porteño, que consiguió un quiebre de servicio en el juego inicial. Sin embargo, no pudo aprovechar esa ventaja cuando sacó para quedarse con el primer parcial con el marcador 5-4 a su favor.

La definición del set llegó al tie-break, donde Tommy Paul mostró mayor solidez y se quedó con la manga inicial. El estadounidense mantuvo el impulso en el segundo parcial y logró un quiebre en el quinto juego para colocarse en una posición favorable.