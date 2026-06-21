El conmovedor gesto de Cerúndolo con su papá tras ganar el título más importante de su carrera

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo más importante de su carrera en Queen’s, pero el momento más emocionante llegó durante la premiación.

Francisco Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera. El tenista argentino se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s tras vencer al estadounidense Tommy Paul y sumó el título más importante de su trayectoria. Sin embargo, la imagen que terminó robándose todas las miradas no tuvo que ver con un golpe ganador ni con el trofeo, sino con una emotiva dedicatoria a su padre.

Durante la ceremonia de premiación, Cerúndolo tomó el micrófono, buscó con la mirada uno de los palcos y le dedicó unas palabras a Alejandro "Toto" Cerúndolo. "Quiero felicitarlo por volver a volar. Hoy es el Día del Padre en Argentina", expresó el flamante campeón, generando una inmediata ovación del público presente en Londres.

La historia detrás del viaje que emocionó a Francisco Cerúndolo Toto Cerúndolo, papá de Francisco, volvió a subirse a un avión luego de 36 años. ESPN La frase escondía una historia muy especial. Toto Cerúndolo, extenista y entrenador, llevaba años sin subirse a un avión debido a una fuerte fobia. A lo largo de las carreras de Francisco y Juan Manuel, siempre acompañó desde Argentina o en torneos cercanos, pero jamás había viajado al exterior para verlos competir.

Esta vez decidió enfrentar ese miedo. Junto a María Luz, madre de Francisco, emprendió el viaje a Inglaterra para acompañar a su hijo en una semana que terminó siendo inolvidable. "Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y puede verme jugar fuera de Argentina", reveló el campeón durante los festejos.

El abrazo entre ambos tras el último punto se convirtió rápidamente en una de las postales más emotivas del torneo. Para Francisco significó mucho más que una conquista deportiva: fue la posibilidad de compartir el momento más importante de su carrera junto a una de las personas que más influyó en su formación.