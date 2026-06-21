El conmovedor gesto de Cerúndolo con su papá tras ganar el título más importante de su carrera
Francisco Cerúndolo levantó el trofeo más importante de su carrera en Queen’s, pero el momento más emocionante llegó durante la premiación.
Francisco Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera. El tenista argentino se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s tras vencer al estadounidense Tommy Paul y sumó el título más importante de su trayectoria. Sin embargo, la imagen que terminó robándose todas las miradas no tuvo que ver con un golpe ganador ni con el trofeo, sino con una emotiva dedicatoria a su padre.
Durante la ceremonia de premiación, Cerúndolo tomó el micrófono, buscó con la mirada uno de los palcos y le dedicó unas palabras a Alejandro "Toto" Cerúndolo. "Quiero felicitarlo por volver a volar. Hoy es el Día del Padre en Argentina", expresó el flamante campeón, generando una inmediata ovación del público presente en Londres.
La historia detrás del viaje que emocionó a Francisco Cerúndolo
La frase escondía una historia muy especial. Toto Cerúndolo, extenista y entrenador, llevaba años sin subirse a un avión debido a una fuerte fobia. A lo largo de las carreras de Francisco y Juan Manuel, siempre acompañó desde Argentina o en torneos cercanos, pero jamás había viajado al exterior para verlos competir.
Esta vez decidió enfrentar ese miedo. Junto a María Luz, madre de Francisco, emprendió el viaje a Inglaterra para acompañar a su hijo en una semana que terminó siendo inolvidable. "Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y puede verme jugar fuera de Argentina", reveló el campeón durante los festejos.
El abrazo entre ambos tras el último punto se convirtió rápidamente en una de las postales más emotivas del torneo. Para Francisco significó mucho más que una conquista deportiva: fue la posibilidad de compartir el momento más importante de su carrera junto a una de las personas que más influyó en su formación.
El orgullo argentino que destacó tras el título
Además de la emoción familiar, Cerúndolo aprovechó la ceremonia para destacar el esfuerzo que realizan los tenistas argentinos para competir al máximo nivel. "Argentina es un país fantástico. No tenemos los recursos que tienen otros países e igual competimos al máximo nivel. Estoy muy orgulloso", aseguró.
Las palabras reflejaron el camino recorrido por el porteño, que llegó a Queen’s acompañado por una nueva estructura de trabajo integrada por Nicolás Massú y Pablo Cuevas y terminó levantando el trofeo más importante de su carrera. Pero más allá del éxito deportivo, hubo una victoria que ocupó un lugar especial: la de un padre que venció sus propios miedos para estar presente en el día más feliz de su hijo.