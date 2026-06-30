Golpe para Francisco Cerúndolo: quedó eliminado en primera ronda de Wimbledon tras el título en Queen's

El número 1 del tenis argentino perdió en sets corridos ante el español Jaume Munar y volvió a despedirse en el debut del Grand Slam británico.

Llegó a Londres como uno de los tenistas con mejor presente del circuito tras conquistar el ATP 500 de Queen's, pero no logró trasladar ese nivel a Wimbledon. Francisco Cerúndolo tuvo una actuación muy por debajo de las expectativas y se despidió en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

El argentino, ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, cayó frente al español Jaume Munar (44°) por 6-1, 6-4 y 6-3, en un encuentro que se resolvió en apenas 1 hora y 45 minutos. Cerúndolo nunca encontró respuestas ante un rival sólido, que dominó el partido desde el primer set y aprovechó cada oportunidad para quebrarle el saque.

Duro golpe para el tenis argentino en Wimbledon El español Jaume Munar sorprendió a Cerúndolo en Wimbledon. EFE La derrota prolongó una cuenta pendiente para el mejor tenista argentino de la actualidad. Wimbledon sigue siendo el Grand Slam más esquivo de su carrera, ya que también había quedado eliminado en la primera ronda en las ediciones de 2024, ante Roman Safiullin, y de 2025, frente al portugués Nuno Borges. Esta vez, además, llegaba con la confianza de haber obtenido el primer ATP 500 de su carrera sobre césped.

Cerúndolo tampoco pudo aprovechar un dato que alimentaba la ilusión: es uno de los dos argentinos que conquistaron al menos dos títulos sobre césped, junto con Guillermo Vilas. Sin embargo, al igual que el histórico campeón argentino, todavía no logra encontrar su mejor versión en el All England Club. En la segunda ronda, Munar se medirá con el británico Jacob Fearnley.