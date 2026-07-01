Solana Sierra estuvo a un paso de eliminar a Coco Gauff en Wimbledon: cómo impacta la derrota en el ranking

La marplatense tuvo oportunidades para avanzar a la tercera ronda, pero no pudo sostener la ventaja en un cierre tan ajustado como doloroso.

Solana Sierra estuvo muy cerca de firmar uno de los grandes batacazos de Wimbledon 2026. La marplatense exigió al máximo a la estadounidense Coco Gauff, séptima preclasificada, pero terminó cayendo en un intenso encuentro que se definió en el súper tie-break del tercer set.

La argentina llegó a sacar para ganar el partido cuando dominaba 5-4 en el parcial decisivo. Sin embargo, la experiencia de la estadounidense terminó inclinando la balanza y el triunfo quedó para Gauff por 3-6, 6-3 y 7-6 (7), luego de dos horas y nueve minutos de juego.

SE LE ESCAPÓ EN EL TERCERO.



Solana Sierra sacó para partido ante Coco Gauff, pero la N°7 del mundo se mantuvo firme y lo dio vuelta 6-3, 3-6 y 7-6 (10-7) en R2 de #Wimbledon.



Duelo estadounidense ante Liu por el pase a octavos. pic.twitter.com/FE6FFu1bCz — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 1, 2026 Más allá de la derrota, Sierra volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las mejores del circuito. Sin embargo, el resultado también tendrá consecuencias importantes cuando se actualice el ranking de la WTA.

Solana Sierra, a un paso de eliminar a Coco Gauff La marplatense construyó una actuación de alto nivel frente a una jugadora de Top 10. Después de ceder el primer set, reaccionó con autoridad para igualar el encuentro y llegó a tener el partido bajo control en el tercero.

Con un quiebre de ventaja y el saque para cerrar el partido, Sierra parecía encaminada a la clasificación. Sin embargo, Gauff reaccionó a tiempo, recuperó el break y terminó imponiéndose en un desenlace cargado de tensión.