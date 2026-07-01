Solana Sierra estuvo a un paso de eliminar a Coco Gauff en Wimbledon: cómo impacta la derrota en el ranking
La marplatense tuvo oportunidades para avanzar a la tercera ronda, pero no pudo sostener la ventaja en un cierre tan ajustado como doloroso.
Solana Sierra estuvo muy cerca de firmar uno de los grandes batacazos de Wimbledon 2026. La marplatense exigió al máximo a la estadounidense Coco Gauff, séptima preclasificada, pero terminó cayendo en un intenso encuentro que se definió en el súper tie-break del tercer set.
La argentina llegó a sacar para ganar el partido cuando dominaba 5-4 en el parcial decisivo. Sin embargo, la experiencia de la estadounidense terminó inclinando la balanza y el triunfo quedó para Gauff por 3-6, 6-3 y 7-6 (7), luego de dos horas y nueve minutos de juego.
Más allá de la derrota, Sierra volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las mejores del circuito. Sin embargo, el resultado también tendrá consecuencias importantes cuando se actualice el ranking de la WTA.
Solana Sierra, a un paso de eliminar a Coco Gauff
La marplatense construyó una actuación de alto nivel frente a una jugadora de Top 10. Después de ceder el primer set, reaccionó con autoridad para igualar el encuentro y llegó a tener el partido bajo control en el tercero.
Con un quiebre de ventaja y el saque para cerrar el partido, Sierra parecía encaminada a la clasificación. Sin embargo, Gauff reaccionó a tiempo, recuperó el break y terminó imponiéndose en un desenlace cargado de tensión.
Tras el encuentro, la estadounidense elogió el nivel de su rival: "Creo que está jugando un tenis increíble. Sabía que iba a ser un partido duro. Nunca había jugado un tiebreak a diez en Wimbledon y estoy feliz que así sea porque si no, me hubiera ido a casa".
En la tercera ronda, Gauff enfrentará a su compatriota Claire Liu.
El impacto de la derrota en el ranking WTA
Además del sabor amargo por haber estado tan cerca de la victoria, Sierra sufrirá una importante pérdida de posiciones en el ranking mundial. La argentina defendía los 270 puntos obtenidos en Wimbledon 2025, cuando sorprendió al llegar hasta los octavos de final luego de ingresar al cuadro principal como lucky loser.
Al no poder repetir esa actuación, perderá gran parte de esas unidades y caerá virtualmente 26 posiciones en la clasificación: Sierra descenderá hasta el puesto 82 del ranking WTA cuando se actualice la clasificación, aunque volvió a dejar señales de que tiene nivel para competir frente a la élite del tenis femenino.