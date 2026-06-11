Punto por punto: cuándo arrancan las obras del Acceso Sur y dónde estarán los cortes

El Gobierno Provincial dio detalles este jueves de cómo se desarrollarán las obras de transformación de la ruta 40, en la zona del Acceso Sur , con la construcción de una tercera trocha -además del arreglo de la calzada- más algunos puentes que cruzarán la autopista, principalmente en la zona de Luján de Cuyo, desde la calle Paso hasta la Variante Palmira-conexión con ruta 7.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, adelantó que los trabajos comenzarán el 1 de agosto en la obra que está dividida en dos tramos: uno de ellos, el más complejo, desde la calle Paso hasta Azcuénaga; y el otro que va desde Azcuénaga hasta el cruce con la Variante Palmira (ruta 7).

Lo llamativo de los trabajos que se desarrollarán por casi dos años, es que serán en simultáneo entre las empresas que ganaron las licitaciones.

Por ejemplo, la empresa Ceosa , que realizará la obra en el tramo Paso-Azcuénaga, comenzará sus trabajos desde Paso hacia el sur, por el margen Oeste. Es decir, en el tramo que irá desde el norte hacia el sur.

De manera espejada, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Da Fré - Ivica y Dumandzic , arrancará el mismo 1 de agosto, por el margen Este, desde el sur hacia el norte.

Las declaraciones de Baduí se dieron en momentos en donde se abrieron los sobres de las empresas que competirán por las obras para realizar el puente que también cruzará el Acceso Sur, pero en una zona de Godoy Cruz, en la calle Aristóbulo del Valle, entre Rawson y Sarmiento. "Estas obras del Acceso Sur arrancarán antes que la construcción de este puente, que está en un proceso recién de estudio de ofertas", señaló.

Cortes en el Acceso Sur

De manera lógica, Baduí señaló que habrá cortes en las avenidas y un fuerte trabajo de parte de personal municipal y de personal de tránsito del ministerio de Seguridad de la provincia.

"Todas estas obras con alto tránsito en una zona urbana como la del Acceso Sur, generará complicaciones, así que vamos a tratar que los cortes estén lo mejor programados posible", sostuvo Baduí.

De igual forma, agregó que los cortes en los dos tramos de obras "serán diferentes" y anticipó que en el tramo de Paso a Azcuénaga "será corte total de la calzada principal" (es decir, las dos manos hacia el Sur) y que se deberá circular por las calles colectoras, que ya fueron restauradas y pavimentadas por la municipalidad de Luján.

De acuerdo a esto, en la comuna que dirige Esteban Allasino ya llamaron a licitación para las colectoras que están ubicadas más al sur, entre Quintana y Variante Palmira, en zona de Perdriel y Agrelo.

Las obras del Acceso Sur

En total, el presupuesto oficial contempla un monto de U$S 60 millones ($88.912 millones) de las obras en la zona de Luján de Cuyo, que han sido divididas en dos grandes tramos ya mencionados.

El primer tramo es el más complicado, tiene un presupuesto de $62.218 millones, y va desde la calle Paso (límite entre Maipú y Luján) hasta la calle Azcuénaga, donde se construirá una tercera trocha en ambas manos, además de tres nuevos puentes de conexión entre la población al este y oeste del Acceso.

El segundo tramo contempla una inversión de $26.694 millones y va desde Azcuénaga hasta la intersección con la ruta 7 -y Variante Palmira-, donde se enfocarán más en una reconstrucción de la calzada, que está completamente deteriorada por falta de mantenimiento y también deformada, sobre todo en la vía lenta, por la gran cantidad de camiones sobrepasados de peso que día a día transitan la ruta.

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($54.400 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($21.980 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.