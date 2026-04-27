El abuelo de Lucio Dupuy viajó para encontrarse con la familia de Ángel López en Comodoro Rivadavia

En su visita a Chubut para apoyar a la familia de Ángel López, Ramón Dupuy denunció que los mecanismos de detección temprana fallaron nuevamente y exigió respuestas concretas de los organismos públicos.

En un gesto de profunda solidaridad, el abuelo de Lucio Dupuy, quien impulsó una ley nacional contra el maltrato infantil, se trasladó a Chubut para acompañar a la familia de Ángel López. El caso, que guarda estremecedoras similitudes con el del nene de La Pampa, reavivó el debate sobre la eficacia de los mecanismos de prevención estatales.

Ramón Dupuy viajó acompañado por la abogada Elba Soria. En Comodoro Rivadavia se reunieron con Luis, el papá biológico de Ángel, y Lorena, la mamá del corazón. Allí, el abuelo de Lucio aseguró que su fundación brindará asistencia integral a la familia López.

angel lopez Denuncian fallas, errores y falta de control en el caso Ángel López. Archivo.

"Mientras nos necesiten vamos a estar, porque sabemos del dolor de un asesinato de esta magnitud", expresó Ramón, subrayando que el apoyo será tanto en el plano legal como en el humano.

"Un calco de Lucio Dupuy", la bronca de Ramón A pesar de la aprobación de la Ley Lucio (2023), que obliga a la capacitación de agentes públicos en la detección temprana de violencia infantil, Ramón manifestó una amarga sensación de impotencia ante la repetición de estos crímenes.