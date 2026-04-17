La dura crítica a la Justicia tras la muerte de Ángel: "Es un copiar y pegar del caso Lucio"

La muerte de Ángel , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en medio de un conflicto familiar, volvió a poner bajo la lupa a la Justicia de familia. Para la abogada Fátima Silva , el caso no es un hecho aislado.

“Es un copiar y pegar de lo que pasó con Lucio”, aseguró en diálogo con MDZ , en referencia al crimen de Lucio Dupuy . “Es terrible que como sociedad no hayamos podido superar estas situaciones”, lamentó Silva.

Según su mirada, el caso expone un problema más profundo: fallas en las decisiones judiciales que deberían proteger a los chicos.

Dos meses antes de su muerte, Ángel había declarado ante un juez que él quería estar con su mamá biológica, quien hoy en día está detenida e imputada por “homicidio agravado por el vínculo” , junto a su pareja.

Para Silva, esa interpretación fue errónea. “¿A quién le decía mamá el nene? No le decía mamá a la progenitora, le decía mamá a la que lo crio, que era la pareja del padre”, sostuvo.

Y apuntó contra el sistema: “A ese punto llegamos en los juzgados, que invisibilizan a los chicos”.

RECORTE 1 SILVA

“Le desmejoraron hasta las condiciones de vida”

Para la abogada, el cambio de tenencia implicó un deterioro evidente en la vida de Ángel. “Tenía su pieza, sus juguetes, su entorno… y lo llevaron a una casilla, con hambre”, afirmó.

Según relató, en pocos meses el nene bajó de peso, iba solo a un comedor a buscar comida y presentaba signos de desnutrición. “Todo eso pasó en cinco meses y nadie lo vio”, remarcó.

Una Justicia que no controló

Silva cuestionó con dureza la falta de seguimiento del caso. “El control se hacía por teléfono: ‘¿todo bien?’, ‘sí, todo perfecto’”, ironizó. Y agregó: “No previno, pero tampoco controló”.

Para la abogada, ahí está una de las claves del caso Ángel: la ausencia total de control real tras el cambio de tenencia.

Los informes psicológicos

Otro de los ejes que señaló fue el peso de los informes técnicos en las decisiones judiciales. “Los informes psicológicos no son vinculantes, pero en la práctica lo son”, explicó.

Según indicó, muchos jueces terminan apoyándose en esas evaluaciones por temor a ir en contra del criterio profesional.

“La Justicia está rompiendo vínculos”

Para Silva, el problema no es solo de ejecución, sino de enfoque. “La Justicia de familia está rompiendo vínculos, no está reconstruyendo”, aseguró. Y fue tajante al evaluar el caso: “No hicieron nada”.

“La única forma es depurar”

Por último, la abogada apuntó directamente contra el funcionamiento del sistema judicial. “La única forma de solucionar esto es depurar”, sentenció.

RECORTE 2 SILVA

Además, advirtió que el problema no es aislado: “El país está cruzado por esta problemática”. Y dejó un mensaje final: “Me parece que este es el caso que nos tiene que hacer entender como sociedad que no podemos salir de este caso sin resolver esta cuestión”.