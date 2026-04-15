Inesperado giro en el caso Ángel: analizan denunciar al abogado Roberto Castillo

El Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia confirmó que el letrado no está matriculado en Chubut y evalúa denunciarlo.

La causa que investiga la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que murió producto de un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia, sufrió un nuevo giro. En las últimas horas, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia confirmó que analiza denunciar al abogado Roberto Castillo.

Esto se debe a que constataron que el abogado de Luis, el papá de Ángel, no está inscripto en ninguno de los cinco colegios profesionales de Chubut, por lo que no puede intervenir formalmente en expedientes judiciales dentro de la provincia.

“Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado, si es que lo está”, sostuvo el presidente del Colegio Público de Abogados local, Pedro Ferreira Taviansky.

“Esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. No puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”, detalló Ferreira, en diálogo con ADNSUR.

Cómo sigue la causa El martes por la mañana, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, fueron imputados por “homicidio agravado por el vínculo”. A su vez, el juez interviniente dispuso prisión preventiva por seis meses para ambos acusados.