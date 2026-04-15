Sigue la investigación por la muerte de Ángel: intervinieron al equipo técnico judicial que le dio la tenencia a la madre

El caso de Ángel en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo con la intervención del Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre el equipo técnico interdisciplinario que había participado en lo que derivó en la tenencia del niño por parte de su madre biológica, Mariela Altamirano.

La resolución fue adoptada este martes y establece una auditoría con un plazo de 60 días. La tarea estará a cargo de la camarista María Marta Nieto, quien deberá analizar el funcionamiento del equipo que brinda asistencia a los juzgados de Familia dentro de esa circunscripción.

El documento lleva la firma de los seis ministros del máximo tribunal provincial: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. En el texto se dispone que la intervención se realice bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones local, presidida por Nieto.

Para el desarrollo de la auditoría, la magistrada contará con la colaboración de Valentina Kresteff, coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, y de Gisela Ochoa, funcionaria del Superior Tribunal. El objetivo es revisar informes, criterios de intervención y actuaciones que formaron parte del expediente de Familia.

En los fundamentos, el acuerdo hace referencia a un “lamentable acontecimiento” ocurrido en los últimos días en la ciudad, en alusión al caso que derivó en la muerte del niño. Esa mención se incorpora como contexto para justificar la revisión del desempeño del organismo técnico.

Caso Ángel: la madre y su pareja fueron imputados

En paralelo, la causa penal avanzó con la audiencia de imputación realizada este martes desde las 11 en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca. En esa instancia, la Justicia confirmó cargos por “homicidio agravado por el vínculo” contra la madre de Ángel, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González.

Además de las imputaciones, el juez interviniente dispuso prisión preventiva por seis meses para ambos acusados. La medida se fundamentó en riesgos procesales vinculados a fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, Altamirano no declaró. Según lo observado en la transmisión, mantuvo silencio y evitó contacto visual con familiares del niño presentes en la sala, entre ellos integrantes del entorno paterno y Lorena Andrade, pareja del padre, quien asistió para seguir el proceso.

Por su parte, González hizo uso de la palabra ante el tribunal. En su intervención expresó que ambos son inocentes y sostuvo que también buscan conocer qué ocurrió con el niño.