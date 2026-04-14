"Yo no maté a mi bebé": la versión de los detenidos por la muerte de Ángel

La causa que investiga la muerte de Ángel , el nene de 4 años que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia , continúa avanzando. El domingo por la noche, la mamá y el padrastro del menor fueron detenidos .

la versión de los detenidos por la muerte de Ángel

En las últimas horas, se conoció un video de Mariela Altamirano y Maicol González antes de ser detenidos. En dicho material audiovisual, ambos se declararon inocentes y aseguraron que están siendo injustamente señalados.

“Nos trataban de que nosotros golpeábamos al bebé, que nosotros le hacíamos cosas malas”, manifestó González . Además, sostuvo que, como cualquier padre, solo lo retaban en situaciones puntuales, pero negó haber ejercido violencia grave.

También desmintió que el chico viviera en condiciones de abandono. “Hablaban de que lo llevábamos al jardín con hambre, con cosas sucias, esas cosas no”, sostuvo, al intentar demostrar que, pese a dificultades económicas, el menor estaba cuidado.

“Yo no maté a mi bebé”

En medio del mensaje, la madre pronunció la declaración más contundente de toda la grabación. “Nosotros estábamos colaborando con toda la Justicia. Estábamos pidiendo que se diga la verdad. Yo no maté a mi bebé”, aseguró.

“Yo también pido que se sepa la verdad. Nosotros pedimos volver a estar con nuestra bebé”, rogó el padrastro de Ángel.

Cómo siguen la causa

El domingo pasado por la noche, Altamirano y González fueron detenidos en un departamento ubicado en la calle San Martín. Ambos están acusados de ser coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Video: así detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Así detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Según indicó el medio ADNSUR, Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que su pareja, fue llevado a la Seccional Mosconi de Km. 3.

Este martes se espera que ambos sean indagados e imputados por el juez Alejandro Soñis.