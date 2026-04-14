Golpes, contradicciones y muerte en Comodoro Rivadavia: imputan a la madre y al padrastro de Ángel

La investigación por el crimen de Ángel López, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia , entra en una etapa clave este martes, cuando la Justicia avance con la imputación formal de su madre y su pareja, señalados como presuntos responsables del hecho.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación se realizará a las 11 en los tribunales penales del barrio Roca. Allí, Mariela Altamirano y Michel Kevin González , detenidos desde el domingo, serán formalmente acusados. La calificación legal que evalúa la fiscalía es la de homicidio agravado por el vínculo .

El proceso estará a cargo del juez Alejandro Soñis, mientras que el Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal jefe Cristian Olazábal, junto a Facundo Oribones y Diana Guzmán. La defensa de los imputados estará en manos de los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas.

La acusación se apoya en los resultados preliminares de la autopsia , además de testimonios y denuncias previas incorporadas al expediente. El informe médico determinó que el niño ingresó al hospital el 5 de abril en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y daño neurológico irreversible.

Los peritajes señalaron la presencia de lesiones en la zona craneal compatibles con violencia física, y estimaron que los golpes habrían sido aplicados días antes de la internación.

Contradicciones y testimonios

Estos hallazgos contradicen la versión inicial de la madre, quien había sostenido que el niño se descompensó mientras dormía. En paralelo, vecinos y allegados aportaron testimonios que dan cuenta de posibles episodios de maltrato previos.

Desde la querella aseguraron contar con un testigo clave que compromete a uno de los acusados y refuerza la hipótesis de un contexto de violencia dentro del hogar.

Detención y situación actual

La detención de ambos se concretó el domingo por la noche en un hotel de la ciudad. Posteriormente, Altamirano fue trasladada a una dependencia en Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en la Seccional Mosconi.

En tanto, la hija de la pareja, de seis meses, permanece bajo resguardo. La audiencia de este martes será determinante para el avance de la causa y para definir el rumbo judicial de un caso que generó fuerte conmoción.