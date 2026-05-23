Detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez tras el choque en Chascomús

Leandro Edgardo Marcelino, un hombre de 50 años, es quien fue señalado como el que golpeó a Kevin Martínez mientras estaba herido por el choque.

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años fallecido tras un incidente vial en Chascomús, dio un paso clave este viernes con la detención de Leandro Edgardo Marcelino, el hombre señalado como el autor de la brutal agresión sufrida por el joven mientras se encontraba herido y recibiendo asistencia médica.

El caso y la imputación Marcelino, de 50 años, fue puesto a disposición de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja (UFID N° 9 de Chascomús). La justicia lo acusa de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual, una calificación que refleja la gravedad del ataque perpetrado contra una víctima en estado de absoluta vulnerabilidad.

El martes 12 de mayo, Kevin circulaba en moto junto a un amigo cuando fue embestido por un auto conducido por María Antonella Saint Jean (25 años). Mientras el adolescente esperaba la llegada de la ambulancia, Marcelino se acercó y lo atacó físicamente. Testigos y registros fílmicos capturaron el momento en que, estando el joven inmovilizado y herido en el suelo, recibió golpes de puño y presiones en la zona del cuello y el tórax.

Kevin fue trasladado al Sanatorio Franchin en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció horas más tarde debido a las lesiones cerebrales.

Las claves de la investigación La causa ha tomado un giro complejo que busca determinar la responsabilidad de cada actor interviniente: