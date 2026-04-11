"Lo tenían guardado bajo siete llaves": revelaron que un histórico programa vuelve a la pantalla de Telefe

Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que vuelve un ciclo que marcó un antes y un después en la televisión argentina.

Telefe hará una gran apuesta en su programación con el regreso de un clásico.

Tras un tiempo fuera del aire, uno de los formatos más reconocidos de la televisión argentina se prepara para regresar. Se trata de PH, Podemos Hablar, el ciclo que supo consolidarse como un clásico de los sábados por la noche en la pantalla de Telefe, y que ahora tendría todo encaminado para su vuelta.

La novedad fue dada a conocer por Juan Etchegoyen, quien en Mitre Live brindó detalles sobre este esperado regreso televisivo. Según explicó, el proyecto ya está en marcha y solo restan definiciones finales para su concreción.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre PH, Podemos Hablar Juan Etchegoyen Contó Que Vuelve PH, Podemos Hablar "Quiero contarles que vuelve un clásico programa de la televisión argentina que ha estado ausente un tiempo y que regresará en muy poco tiempo de no mediar inconvenientes", reveló el conductor.

Luego, el periodista amplió la información con precisiones sobre el formato: "Estoy hablando de PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que volverá a la pantalla de Telefe y tengo todos los detalles para darles. El ciclo vuelve con la conducción de Andy que la semana pasada dio el ok para volver a hacerlo. En teoría sería el mismo horario y día: sábados después de las 21 o 22".

Ya se conocen quiénes serán los invitados del programa de Andy PH, Podemos Hablarl Según contó Juan Etchegoyen, Andy Kusnetzoff vuelve a la pantalla de Telefe con PH, Podemos Hablar. En la misma línea, el comunicador sumó más datos sobre la producción y los tiempos estimados: "Con producción de KUARZO y en la pantalla de Telefe, el ciclo de los sábados a la noche regresa. La idea es que vuelva antes del Mundial así que esto es ya".