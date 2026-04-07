Escándalo en La Peña de Morfi: las renuncias de dos figuras históricas empañan el regreso de Carina Zampini

La nueva temporada de La Peña de Morfi ya empieza a dar que hablar antes de su estreno, y uno de los focos está puesto en el regreso de Carina Zampini al ciclo. Su incorporación para la décima edición no habría sido bien recibida por todos, especialmente en un contexto marcado por ausencias dentro del equipo.

Quienes no continuarían en el programa son el periodista deportivo Ariel Rodríguez y la histórica locutora Eugenia Quibel , ambos muy vinculados a la etapa original del ciclo creado por Gerardo Rozín.

Fue Florencia de la V quien dio detalles sobre el clima interno tras conversar con personas del canal. "Hay mucho enojo con esta incorporación", aseguró la conductora al referirse a la vuelta de Zampini.

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De la V también recordó el final de la primera etapa de la actriz en el programa, en 2016, cuando fue reemplazada por Zaira Nara, y señaló que "no se habría ido bien" en aquel momento.

En ese sentido, Florencia explicó que la decisión de Quibel de no regresar estaría vinculada directamente con esta situación. Según indicó, "la locutora no vuelve por Zampini", en una historia que también se relaciona con el "no saludo de despedida a Gerardo Rozín".

Una situación similar sería la de Ariel Rodríguez, otro de los integrantes históricos del ciclo, quien tampoco formaría parte de esta nueva etapa.

Ariel Rodríguez y Gerardo Rozín en La Peña de Morfi Ariel Rodríguez tampoco seguiría en el ciclo. Instagram Okarielrodriguez.

En el caso de Quibel, su salida resulta aún más significativa por su vínculo personal con Rozín, ya que fue su última pareja. Además, trascendió que también habría influido el hecho de no sentirse valorada en el lugar que ocupaba dentro del programa.

Por otro lado, la periodista Ana Laura Román sumó otro dato sobre las negociaciones y señaló que la propuesta económica de Telefe no resultaba lo suficientemente atractiva, teniendo en cuenta la dedicación que implicaba estar “todo el día en Martínez”.