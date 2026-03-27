Escándalo en Telefe y ruido interno por la nueva conductora elegida para La Peña de Morfi: "Había muchas mejores opciones"
Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, la designación de la nueva figura para el programa de los domingos provocó indignación en el canal.
Desde hace algunas semanas se viene rumoreando quién será la nueva conductora de La Peña de Morfi. Y, en los últimos días, el nombre de Carina Zampini comenzó a resonar cada vez más, pero su posible llegada ya provoca ruido interno. Recordemos que la actriz ya fue conductora de este ciclo de Telefe.
Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el tema no pasa desapercibido ni en Telefe ni en la productora Corner, donde, de acuerdo a su información, hay comentarios por lo bajo sobre esta opción.
"Quiero abrir el programa con una info que va a generar ruido y lo que es a esta hora una interna nuevamente en La Peña de Morfi. Yo les venía contando que una de las candidatas a conducirlo era Carina Zampini. Bueno finalmente la eligieron a ella para acompañar a Diego Leuco y eso provocó una situación escandalosa", contó el periodista.
A partir de ahí, el comunicador profundizó sobre el malestar que le transmitieron desde la producción: "Lo que me cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación. Hablé con distintas personas que me manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa, Gerardo Rozin".
Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Carina Zampini
El conductor de Mitre Live también admitió que estas versiones lo sorprendieron, ya que el conflicto entre Zampini y Rozín nunca terminó de aclararse públicamente. "A mi me sorprendió cuando me empezaron a decir esto personas de adentro de la productora porque no me acordaba del episodio Zampini Rozin que la verdad nunca quedó claro que fue lo que pasó", expresó Etchegoyen.
Mientras la decisión final aún no fue oficializada, las opiniones dentro del equipo ya empiezan a hacerse escuchar. "En su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar. La frase que a mí me dicen es 'Juan, habiendo tantas conductoras'", comentó el periodista.
Y Juan Etchegoyen concluyó: "Y miren que hablé con cinco personas que me dan cuenta de lo mismo. Se tardó mucho tiempo en designar y elegir conductora y justo ahora se desata una interna".