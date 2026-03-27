Leo Montero rompió el silencio y confirmó en qué canal desembarcará: "Me incorporo a..."

En los últimos días se comenzó a rumorear que el periodista iba a comenzar a trabajar en Eltrece, y ahora decidió hablar en Mitre Live sobre su futuro laboral.

Las especulaciones sobre un posible desembarco de Leo Montero en Eltrece circularon con fuerza en los últimos días, alimentadas por distintas versiones que lo ubicaban en la grilla del canal. Frente a esto, el propio conductor decidió salir a aclarar qué hay de cierto sobre su presente profesional.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló en Mitre Live que habló directamente con el animador, quien por primera vez se refirió públicamente al tema. "Se dijo que Leo Montero podría arribar a la pantalla de Eltrece con un programa por las mañanas y hoy rompe el silencio el presentador en este programa", comentó el conductor.

Leo Montero en La noche perfecta 2 Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que se contactó con el comunicador. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Al explicar sus próximos pasos laborales, Montero detalló: "Yo me incorporo a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas donde la voy a ir a promocionar a los diferentes programas de la señal. Después haré lo de modo animal y todo arranca en abril y estamos con la escenografía a full. Voy a hacer exteriores también con notas de figuras importantes".

En ese marco, el periodista también se encargó de desmentir los rumores que lo vinculaban con el canal del solcito: "Después con respecto a lo otro de Eltrece es mentira que yo voy a estar en la mañana del canal o que me junté con las autoridades del canal. Escuché lo de La Jaula mundialista también, pero la realidad es que yo no me junté con nadie".

Esto fue lo que dijo Leo Montero Leo Montero Confirmó Su Llegada A TN Y Desmintió Su Arribo A Eltrece Según amplió el comunicador, su presente está enfocado en otros proyectos dentro de TN: "Me dijeron desde TN que quieren tenerme para otros proyectos del canal pero nada de Eltrece. No me junté ni con Suar ni con Codevila ni con Coco Fernández"