El programa creado por Gerardo Rozín comenzará una nueva temporada con Diego Leuco y Carina Zampini en la conducción.

Polémica en Telefe por la conductora elegida para La Peña de Morfi.

Telefe comenzó a promocionar finalmente la vuelta de La Peña de Morfi, clásico programa de los domingos. El ciclo estará totalmente renovado, ya que se suma Carina Zampini a la conducción junto a Diego Leuco.

En este 2026, el programa cumple 10 años al aire y promete arrasar los domingos con grandes recetas y música en vivo. En las redes de Telefe compartieron la primera promo donde se puede ver a todo el equipo.

"La Peña De Morfi se renueva, pero a la vez mantiene las tradiciones que nos llevaron a cumplir 10 años", expresaron desde el canal. En esa misma publicación, Lizy, conductora saliente, le deseó mucha suerte a Carina Zampini, quien ya conoce lo que es estar al frente del programa.

La Peña de Morfi debuta en Telefe La Peña de Morfi debuta con todo en Telefe tras la sorpresiva salida de Lizy Tagliani: los detalles Según el sitio PTC Recargado, especializado en las noticias de la televisión argentina y espectáculos, La Peña de Morfi estrenará el próximo domingo. Carina Zampini se mostró feliz en su Instagram: "Que alegría tengo por favor!!!".