Nico Vázquez reveló el gesto que comparte con Lionel Messi durante todo el Mundial 2026

El actor y el futbolista han cultivado una gran amistad, y hoy Nico Vázquez está muy presente en el desafío que tiene el capitán de la Selección argentina.

Nico Vázquez y Lionel Messi cultivan una amistad que se remonta a más de una década, vínculo que ha quedado demostrado en las idas del ídolo del fútbol a ver al actor en funciones teatrales, o bien a través de algunas fotos que han compartido juntos dos de los argentinos más queridos en nuestro país.

Si bien Vázquez no pudo viajar a seguir los partidos del Mundial 2026 por sus compromisos laborales, el contacto frecuente con Messi sigue intacto.

En diálogo con un móvil de LAM (América), el artista remarcó que está "muy conectado con el Mundial 2026", mientras a su vez se prepara para el desafío de conducir el reality Popstars.

Nico Vázquez y Lionel Messi: una amistad que resuena en el Mundial 2026 En tanto que sobre su vínculo con Lionel Messi, Nico Vázquez enfatizó: "Hablo con Leo casi todos los días". Consultado sobre los temas de los que charlan, el actor respondió: "De la vida, de cosas importantes. Lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír siempre, distenderlo antes de un partido”.

A la hora de profundizar en su amistad con Messi, Vázquez agregó: "A mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido. Siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él; entonces estamos juntos siempre. Pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad”.