El arrasador rating del triunfo de la Selección argentina frente a Suiza: el canal que lideró ampliamente las mediciones

Con impresionantes marcas de audiencia en distintas señales, el rating acompañó con todo al equipo argentino en una etapa decisiva del Mundial 2026.

El rating se encendió al rojo vivo en la noche de este sábado en la televisión con el partido de la Selección argentina frente a Suiza, con números increíbles que comenzaron a palpitarse en la previa que puso al aire Telefe a partir de las 20, que logró un indicador máximo de 28.2 puntos.

Pero lo más potente llegó a partir de las 22, ya que el canal de las pelotas arrasó en el comienzo del duelo de la Selección argentina ante el equipo suizo con 33.7 puntos de rating, mientras en ese momento TyC Sports marcaba 12.7 y la TV Pública 3.4.

La audiencia comenzó a trepar más todavía a partir de las 22:10, con Telefe confirmando su liderazgo con 35.6 puntos de rating, mientras TyC Sports alcanzó 13.0 y la TV Pública creció a 5 puntos.

El impresionante rating del partido de la Selección argentina ante Suiza DSports A las 22:30, Telefe siguió picando en punta con con 36.6 puntos de rating, seguido por TyC Sports con 13.2 y la TV Pública con 5.2.

En el comienzo del segundo tiempo del partido de la Selección argentina frente a Suiza, Telefe tuvo un indicador de 36.4 puntos de rating, TyC Sports consiguió 12.1 y la TV Pública cosechó 5.3.