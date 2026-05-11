"Coziness" extremo: cómo el diseño sensorial está cambiando nuestra forma de vivir

En el diseño de interiores contemporáneo, ya no basta con que un espacio sea visualmente atractivo. La nueva frontera del lujo y el bienestar se define por el tacto y la capacidad de los materiales para reducir el estrés.

El paradigma del hogar ha mutado. Si durante la última década el minimalismo pulcro y las superficies espejadas dominaron las revistas de decoración, el 2026 consolida un giro radical hacia lo que los expertos denominan "Coziness" extremo. Esta tendencia no busca la perfección visual, sino la respuesta biológica: hoy, el éxito de un interiorismo se mide por su capacidad para descender los niveles de cortisol en el organismo.

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La era del tacto: del bouclé a la piedra rugosa La dictadura de lo visual está cediendo terreno ante el diseño de interiores sensorial. La tendencia actual dicta que una casa debe ser "sentida" antes que vista. En este escenario, materiales que antes se consideraban rústicos o inacabados hoy protagonizan los proyectos más exclusivos.

El bouclé, con su textura irregular y mullida, ha dejado de ser un textil de nicho para revestir desde sofás modulares hasta paredes enteras. A él se suman las maderas sin tratar, que conservan sus nudos y grietas naturales, y la piedra rugosa en estado puro. Estos materiales no son elecciones azarosas; ofrecen una estimulación táctil que el cerebro interpreta como "segura" y "orgánica", contraponiéndose a la frialdad de las pantallas y el plástico que saturan la vida cotidiana.

Neuroarquitectura: el diseño como antídoto al estrés Este fenómeno tiene su explicación científica en la neuroarquitectura, una disciplina que analiza cómo el entorno físico modifica la química cerebral. Los espacios saturados de superficies lisas y ángulos rectos suelen elevar la tensión arterial y el estrés. Por el contrario, las texturas con relieve y los materiales naturales activan el sistema nervioso parasimpático.