Cómo la inteligencia artificial agiliza los procesos de diseño y producto
El uso de IA permite crear prototipos más rápidos, reducir retrabajos y mejorar la colaboración entre diseño y producto.
Hasta hace poco, los procesos de discovery y diseño avanzaban en secuencia: primero las reuniones con el cliente, luego la interpretación del equipo y, finalmente, semanas dedicadas a crear wireframes o prototipos desde cero. Era un flujo lógico, pero lento, donde Producto y UX rara vez podían avanzar al mismo tiempo.
Hoy, la inteligencia artificial rompió esa dinámica. Herramientas capaces de generar prototipos en horas permiten que el Product Owner y el diseñador trabajen casi en paralelo. Mientras uno valida necesidades y objetivos con el cliente, el otro ya está iterando sobre propuestas generadas a partir de prompts, documentación existente o notas automáticas obtenidas directamente de las reuniones. El resultado es un primer prototipo tangible mucho antes de lo que era posible hasta hace poco. La IA no hace el trabajo por el equipo, elimina una parte importante de la fricción, permitiendo iterar sin miedo a perder tiempo, explorar más alternativas y llegar mejor preparados a las conversaciones con el cliente.
Este cambio no solo acortó tiempos: redefinió la forma en la que ambos roles colaboran. Antes, el PO dependía del avance del UX para validar ideas, y el UX necesitaba definiciones cerradas del PO para comenzar a diseñar. El trabajo progresaba como una cadena, donde cualquier demora impactaba en todo el equipo. Hoy, esta nueva tendencia trae consigo beneficios clave, que van desde la alineación estratégica al inicio del proceso y la agilización en la generación de insumos, como resúmenes, patrones, hipótesis funcionales y prototipos, hasta una sincronización operativa con foco en lo verdaderamente estratégico. Todo esto permite una mayor colaboración dinámica, con materiales compartidos en tiempo real, y contribuye a mitigar malentendidos, reduciendo retrabajos y optimizando tiempos y recursos. El impacto en tiempos ya no es solo una percepción, datos recientes lo respaldan.
Una encuesta realizada en 2025 por la London School of Economics junto a Protiviti señala que una adopción adecuada de IA puede liberar hasta 7,5 horas de trabajo semanal por persona. En el ámbito específico de diseño y producto, datos publicados por Figma y Nielsen Norman Group muestran que los ciclos de iteración pueden acelerarse hasta un 40% cuando la exploración inicial se apoya en modelos generativos. Estos números reflejan lo que ya estamos observando en la práctica: entregas más rápidas, validaciones tempranas y menos retrabajos en fases de incertidumbre, acortando ciclos y liberando equipos para enfocarse en lo esencial. Si hay algo claro en este panorama es que la IA no tiene el poder suficiente para reemplazar roles ni personas: esta evolución llegó para amplificar capacidades, eliminar fricciones y hacer de la relación UX-PO una colaboración más ágil de aquí en adelante.
* Natalia Raices, UX/UI Designer de Ingenia y Joaquín Torres, Product Owner de Ingenia.