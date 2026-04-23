Honor lanza el nuevo Honor 600: un teléfono con diseño similar al iPhone y pantalla de 8000 nits

Honor presentó el nuevo Honor 600 en el mercado global con especificaciones técnicas que superan a muchos competidores. Este teléfono destaca por su pantalla AMOLED de alto brillo y una batería de gran capacidad. Su diseño exterior generó comentarios inmediatos por su parecido físico con el smartphone de Apple.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,57 pulgadas que alcanza los 8000 nits de brillo máximo en contenidos HDR. Esta cifra es inusual para un celular de este segmento de precio. El panel tiene una tasa de refresco de 120 Hz y un sistema de atenuación PWM para proteger la vista. Debajo del vidrio, el equipo lleva el procesador Snapdragon 7 Gen 4. Este componente permite ejecutar aplicaciones actuales con fluidez y eficiencia.

En cuanto a la memoria, el usuario puede elegir versiones de 8 o 12 GB de RAM. El almacenamiento interno varía entre los 256 y los 512 GB. El sistema operativo es Android 16 y el aparato tiene resistencia al agua y al polvo. El peso total del cuerpo es de 190 gramos, lo que facilita su manejo diario. A pesar de su ligereza, el hardware se siente sólido al tacto y ofrece una respuesta rápida ante las tareas de inteligencia artificial que el fabricante integró en el software.

La autonomía es otro punto fuerte de este producto de Honor . El fabricante logró integrar una batería de 7000 mAh en un chasis de solo 7,8 milímetros de espesor. Esta capacidad es superior a la mayoría de los dispositivos actuales del mercado. El sistema de carga rápida llega a los 80 vatios por cable. Cabe aclarar que la versión para la Unión Europea tiene una batería un poco menor, de 6400 mAh, debido a regulaciones locales.

Honor 600 fotos El nuevo teléfono incluye un sensor de 200 megapíxeles para capturar imágenes con un mayor nivel de detalle en condiciones de buena luz. Imagen generada con IA

Un diseño que recuerda al iPhone de Apple

La estética del celular atrajo la atención por sus formas rectas y su módulo de cámaras. Muchos analistas coinciden en que la disposición de los lentes se inspira directamente en el iPhone. Incluso los colores, como el tono naranja, siguen una línea visual similar a la que utiliza la firma estadounidense. El acabado posterior utiliza un material plástico que imita al vidrio de forma muy precisa, lo que ayuda a reducir el peso final del equipo sin perder calidad visual.

El sistema de fotografía tiene un sensor principal de 200 megapíxeles. Lo acompaña una lente ultra gran angular de 12 megapíxeles que también sirve para fotos macro. Por otro lado, la versión Pro del equipo mejora el procesador con un Snapdragon 8 Elite y suma una cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3.5 aumentos. El modelo Pro también añade la función de carga inalámbrica, una característica que falta en el modelo base.

El precio del Honor 600 se ubica cerca de los 650 dólares en los mercados donde ya se vende, como Malasia. En la Unión Europea, el valor de salida es de 649,99 euros para la configuración de entrada (alrededor de $1.047.319 pesos argentinos). El lanzamiento busca captar a los compradores que quieren funciones avanzadas sin pagar el costo de un teléfono de gama ultra. La marca espera que este modelo ayude a ganar terreno en el mercado de los dispositivos móviles con buenas prestaciones de imagen.