Se filtran las primeras imágenes del Samsung Galaxy Z Flip8 y dejan a todos impresionados

El mercado tecnológico recibe con gran expectativa las primeras filtraciones del Samsung Galaxy Z Flip8 , un dispositivo que busca consolidar el liderazgo de la marca en el segmento plegable. Este teléfono promete refinar la experiencia de usuario con cambios sutiles pero efectivos, manteniendo la esencia que lo convierte en un ícono de diseño y funcionalidad.

A medida que se acerca el evento de lanzamiento previsto para julio, la comunidad digital analiza cada detalle visual del equipo. Aunque la competencia interna es fuerte debido a la llegada del Galaxy Z Fold8 y el innovador Galaxy Z Wide Fold, la variante tipo concha mantiene su atractivo para quienes buscan portabilidad y un estilo disruptivo en su día a día.

Varias imágenes del próximo teléfono inteligente plegable de Samsung muestran que se parece mucho al Galaxy Z Flip7 del año pasado. Presenta el mismo diseño por dentro y por fuera, incluyendo la configuración de doble cámara externa que elimina el recorte de pantalla que aún se puede encontrar en el Galaxy Z Flip7 FE . Esta decisión de diseño asegura una transición suave para los usuarios actuales.

Según las medidas filtradas del dispositivo, el único cambio real es que es medio milímetro más delgado que su predecesor cuando está plegado. Las diferencias entre el modelo anterior y el nuevo en otras medidas resultan prácticamente insignificantes. Incluso desplegado, el equipo tiene el mismo aspecto y tacto, respetando una ergonomía que ya demostró ser muy exitosa entre los consumidores globales.

Samsung Galaxy Z Flip7 El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Pantallas idénticas y mejoras en el panel flexible

Los tamaños de las pantallas interna y externa del Samsung Galaxy Z Flip8 también son los mismos que los del modelo previo: 6,9 pulgadas y 4,1 pulgadas respectivamente. Esta estabilidad en las dimensiones sugiere que la compañía prefiere perfeccionar la tecnología de visualización antes que alterar un formato que ya es cómodo para el uso con una sola mano.

Sin embargo, no todo es repetición. La pantalla probablemente tiene un pliegue un poco menos pronunciado, una de las mejoras más solicitadas por los entusiastas de los plegables. Al reducir la visibilidad de la marca central, la inmersión al ver contenido multimedia mejora considerablemente, ofreciendo una superficie mucho más lisa y agradable al tacto durante el desplazamiento por aplicaciones.

Filtraciones Samsung Galaxy Z Flip8 - Interna 2 La cámara doble externa del Samsung Galaxy Z Flip8 se integra perfectamente en el diseño frontal. Onleaks - Mymobiles

Potencia de última generación: el interior del Samsung Galaxy Z Flip8

Aunque el terminal de Samsung no se diferencia mucho visualmente, este año cuenta con algunas mejoras de hardware muy interesantes que lo posicionan en la cima del rendimiento. Para empezar, probablemente incluye el procesador Exynos 2600, presente también en la serie Galaxy S26. Este chip asegura una eficiencia energética superior y una capacidad de procesamiento ideal para las nuevas funciones de inteligencia artificial.

Además, la firma surcoreana podría usar una batería ligeramente más grande que la de 4300 mAh del Flip7. "Sinceramente, no tengo ningún problema con eso", comentan algunos analistas del sector ante la falta de cambios visuales radicales. No todas las versiones anuales de un smartphone tienen que ser revolucionarias; si la base ya es excelente, mejorar la autonomía y el procesador es una apuesta segura para el éxito.

Filtraciones Samsung Galaxy Z Flip8 - Interna 3 Gracias a las nuevas imágenes, se observa que el pliegue central es casi imperceptible en este modelo. Onleaks - Mymoblies

El camino hacia julio: ¿Qué esperar del nuevo teléfono?

El Samsung Galaxy Z Flip8 se prepara para un lanzamiento donde la madurez del producto es su mayor virtud. Con la empresa centrando sus esfuerzos en el nuevo Galaxy Z Wide Fold para competir con el iPhone plegable, era de esperar que este modelo optara por una evolución incremental pero sólida. El Galaxy Z Flip7 es un excelente plegable de gama alta, y su sucesor parece serlo aún más sin necesidad de artificios innecesarios.

La llegada de este equipo en julio marca un hito en la estrategia de la compañía, que busca ofrecer opciones para todos los perfiles de usuario. Ya sea por su diseño más delgado o por el salto de potencia que otorga el Exynos 2600, el nuevo integrante de la familia Galaxy Z promete seguir dominando las listas de ventas en Argentina y el resto del mundo.