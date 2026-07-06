Miley Cyrus reveló cuál era el sueño que tenía desde chica y finalmente cumplió

Miley Cyrus atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Apenas unas semanas después de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cantante y actriz volvió a ser distinguida con otro reconocimiento que, según ella misma confesó, siempre imaginó desde chica: tener su propia muñeca Barbie.

La compañía Mattel lanzó oficialmente la Barbie Signature de Miley Cyrus, una edición especial inspirada en la artista estadounidense que busca reflejar tanto su carrera musical como su personalidad y el mensaje de autenticidad que transmite desde hace años.

La figura reproduce con gran precisión uno de los estilos más representativos de la intérprete de Flowers. El diseño incluye chaqueta de cuero, botas, cinturón, gafas oscuras, su característico peinado y un micrófono que ocupa un lugar central en la propuesta.

Para Cyrus, ese último detalle tiene un valor simbólico. Explicó que el micrófono representa mucho más que su profesión como cantante: simboliza la posibilidad de expresarse libremente y utilizar su voz para transmitir aquello en lo que cree.

La artista mostró la muñeca por primera vez a través de un video publicado en sus redes sociales, donde no ocultó su entusiasmo. "Estoy obsesionada. Me encanta", expresó mientras observaba cada uno de los detalles del diseño.

Según contó, participó activamente del proceso creativo y celebró el nivel de precisión con el que fue recreada la figura.

Un recuerdo que la llevó a su infancia

Más allá del reconocimiento profesional, Miley aseguró que el lanzamiento tiene un fuerte componente emocional. Recordó que cuando era niña pasaba horas jugando con Barbies, cambiándoles la ropa, peinándolas e imaginando historias.

Hoy, aunque continúa coleccionándolas, asegura que las conserva intactas dentro de sus cajas porque representan una parte muy importante de su historia. "Tener una Barbie inspirada en mí es como cerrar un círculo", confesó.

Un mensaje para quienes la siguen

La cantante también aprovechó la presentación para dirigirse a sus seguidores. A través de una publicación, expresó su deseo de que la muñeca inspire a otras personas a perseguir sus propios objetivos. "Ahora tienen un pedacito de mí. Espero que cada vez que la vean recuerden que también pueden luchar por sus sueños", escribió.