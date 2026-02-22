¿Ángel de Brito en la Fiesta Nacional de la Vendimia? la tajante respuesta del conductor que prendió las redes

El conductor se refirió a la fiesta máxima de Mendoza en su Instagram. Ante la consulta de sus seguidores, no dudó en dar una respuesta.

El periodista de espectáculos y una respuesta ante la fiesta máxima de los mendocinos.

En la antesala de su esperado regreso a la pantalla de América TV este lunes, Ángel de Brito decidió encender la mecha desde sus redes sociales. Fiel a su estilo directo y sin vueltas, el conductor de LAM aprovechó el fin de semana para interactuar con sus seguidores y dejó varias frases picantes que ya generan revuelo.

¿Ángel en la Fiesta de la Vendimia? angel de brito ig El mediático conductor no dio lugar a la imaginación con su respuesta. IG @angeldebritooki El foco de atención de las últimas horas se centró en su clásico segmento de preguntas y respuestas "#AngelResponde" que el periodista realiza en sus historias de Instagram. Allí, en medio del furor por la inminente celebración de la gran fiesta mendocina, un usuario no dudó en consultarle si asistiría a la edición del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Lejos de dejar lugar a dudas o especulaciones, Ángel fue letal y cortito al pie con su respuesta: "Nunca fui". De esta manera, el conductor descartó su presencia en uno de los eventos culturales más importantes del país, dejando en claro que, al menos por ahora, los viñedos mendocinos no están en su agenda.

Enojo, pases de factura y "caradurismo" angel de brito en IG El conductor y su intercambio en redes. IG @angeldebritooki Pero la interacción en redes no quedó solo en la Vendimia. El periodista utilizó su canal de difusión de Instagram para prender fuego todo antes de pisar el estudio de LAM. Sin mencionar nombres, dejó entrever que durante sus vacaciones hubo actitudes que no le gustaron nada por parte de personas que habrían descuidado el programa.

"Me enteré que cierta gente descuidó LAM, mirá vos el nivel de caradurismo. Aprovecharon que no estaba. Veremos ahora. Qué ingratos y que poca memoria", disparó de Brito, anticipando lo que seguramente será un comienzo de semana a puro voltaje en América.