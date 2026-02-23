Una reconocida modelo será abuela y estas son las fotos con las que su hija hizo el anuncio: "Una gran razón"

La mujer compartió las primeras fotos de su incipiente panza en las redes sociales y dejó entrever que estaría esperando una niña. La noticia llega tras su inolvidable boda a fines de 2024.

La presentadora, en uno de los mejores momentos de su vida.

Este fin de semana se tiñó de pura ternura en las redes sociales tras el sorpresivo y emotivo anuncio de Taína Laurino, la hija de la reconocida exmodelo y empresaria Anamá Ferreira. La joven modelo confirmó que será mamá por primera vez junto a su esposo, el empresario Georgie Neuss.

A través de su cuenta de Instagram, Taína rompió el silencio luego de algunas semanas de poca actividad virtual para compartir la noticia más feliz de su vida. "Estaba desaparecida por acá pero por una gran razón", escribió la futura mamá ante sus miles de seguidores.

Las fotos del momento taina laurino 1 La hija de Anamá Ferreira en redes. IG @taina.laurino Para acompañar el anuncio, publicó dos cálidas imágenes que rápidamente se robaron todas las miradas. En la primera de ellas, la modelo posa luciendo un elegante body en tono beige y un sombrero, dejando al descubierto su incipiente "pancita" de embarazada. En la segunda postal, se la puede ver abrazada a su esposo, quien le acaricia el vientre en un gesto que transmite una profunda emoción familiar.

¿Se viene una nena? taina laurino 2 Un anuncio especial. IG @taina.laurino El detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores fue el texto que eligió para acompañar las fotos. "Más felices que nunca", expresó la modelo junto a un emoji de un moño rosado y un corazón blanco, una sutil pista que muchos interpretaron como la confirmación de que el bebé en camino es una niña.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la publicación se llenó de "me gusta" y cientos de comentarios llenos de amor. Diversas figuras del ambiente artístico, familiares y amigas de la pareja dejaron sus felicitaciones. Entre los mensajes más destacados figuraron los de colegas y celebridades como Soledad Solaro, María Belén Ludueña, Eva Bargiela y Sonia Zavaleta, quienes no dudaron en expresar su alegría por la llegada del nuevo integrante.