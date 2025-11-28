Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 29 de noviembre

El 2025 está llegando a su final pero la agenda cultural en la provincia de Mendoza se encuentra muy activa. En MDZ te compartimos espectáculos para que puedas armar el plan ideal y disfrutés del sábado junto a tus amigos o familiares.

"La Principita", escrita y dirigida por Gladys Guerrero, es una adaptación teatral libre de la novela de Antoine de Saint-Exupéry. La pieza respeta la esencia y el mensaje de la original pero, en muchas escenas, se atreve a un humor farsesco y desopilante que destaca lo que subyace en la obra del autor francés.

Una aguda mirada crítica sobre el mundo de los adultos. Mundo que, a pesar de los 100 años transcurridos desde la escritura del texto, sigue vigente y apuntando, cada vez más, a la productividad sin alma, a la alienación colectiva y al individualismo en desmedro de la belleza, el crecimiento interior y el valor de la amistad que nos hacen más humanos.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un precio de $8.000 (menores abonan a partir de los tres años).

Hora: 21:00

La muerte no les sienta bien

Una familia excéntrica, arrasada por el olvido y la miseria, descubre un inesperado consuelo: llorar a muertos ajenos. Lo que empieza como un ritual catártico se transforma en una delirante cruzada de engaños, llanto fingido, robos y una herencia tan dudosa como jugosa. Pero actuar el duelo, no siempre sale gratis. Cualquier negocio siempre tiene un precio.

Agenda Espectáculo imperdible. Foto: Entrada Web.

Inspirada en la literatura de Marco Denevi, esta comedia negra nos sumerge en un mundo de apariencias, necesidad y deseo, donde el que llora mejor se queda con todo.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un precio de $8.000.

Lugar: Nave Cultural | Sala 2

Hora: 21:30

De: mí, Para: mí

La obra invita a un viaje íntimo y poético por las etapas de la vida, donde el cuerpo se convierte en memoria, confesión y refugio. Desde el encuentro con nuestro niño interior hasta los duelos que marcan el camino, se despliega un recorrido sensible por los vínculos que nos sostienen: la amistad incondicional, los amores que laten en la piel, los que se pierden y los que nos enseñan a volver a nosotros mismos.

MDIA-0bc30304 Foto: gentileza.

Entre la ansiedad, el apego y el desamor, emerge la búsqueda del amor propio como gesto de sanación y resiliencia. De: mi, Para: mí es una carta danzada, escrita con movimiento, que habla de la fragilidad y la fuerza de ser humanos, y de la necesidad de reconciliarnos con cada etapa de nuestra historia para habitarla en plenitud.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $8.500.

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Salón Principal

Hora: 21:30

Parte a Venus

Parte a Venus llega al Teatro Independencia para presentar su segundo disco de jazz, con un repertorio de composiciones originales que integran la tradición de la música clásica con sonoridades de la música popular argentina.

MDIA-eb7bae15 Foto: Entrada Web.

La propuesta combina estructura e improvisación, explorando nuevas texturas y timbres con un lenguaje claro y actual. El concierto contará con invitados especiales y busca acercar al público al jazz, generar intercambio entre músicos locales y fortalecer un espacio cultural en un teatro emblemático de Mendoza.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y son gratuitas.

Lugar: Teatro Independencia

Hora: 21:00