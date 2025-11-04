La familia Tinelli se encuentra en el foco de la polémica luego de la denuncia por amenaza que realizó Juanita y los posteos, donde claramente apunta contra su padre. Marcelo decidió hablar en sus redes sociales y quien también lo hizo, pero en la televisión fue Cande Tinelli .

Candelaria decidió hablar en A la Tarde (América) y no tuvo problemas en opinar sobre el escándalo que se generó y que hizo estallar una fuerte interna familiar. Gustavo Descalzi, periodista del programa, le consultó si pudieron hablar con su hermana tras lo sucedido y ella fue tajante.

"Yo no hablé con Juani, está difícil el tema" , expresó Candelaria Tinelli y sostuvo que la denuncia será ratificada. Sin embargo, también dejó en claro que ella no recibió ninguna amenaza, pero confirmó que "fue para todos".

Siguiendo un poco con lo que expresó Marcelo Tinelli días atrás, ella subrayó que "se va a resolver todo en familia, con mucho amor, como siempre". Estas declaraciones se dan luego de los posteos que realizó el conductor en sus redes sociales.

Cande Tinelli rompió el silencio y habló sobre el escándalo que rodea a su familia

Marcelo dejó en claro que su cuenta de X (ex Twitter) que ama a sus hijos y que " Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así . Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos".

Marcelo Tinelli le dedicó tiernos posteos a sus hijos tras la polémica

Marcelo Tinelli decidió romper el silencio luego de que la polémica por la denuncia de su hijo creció de gran manera. El conductor de Carnaval Stream expresó en dos posteos el gran cariño que le tiene a sus cinco hijos.

Captura de pantalla 2025-11-04 163709

"Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande, por estar a mi lado y apoyarme. "Gracias, flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así", comenzó escribiendo para aclarar las diferentes informaciones que comenzaron a correrse en las últimas horas.

También le dedicó un párrafo a su hija Juanita: ""Gracias Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo".