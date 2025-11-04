Mendotaku 2025: confirmaron actividades y artistas para un encuentro a puro anime, cosplay y mucho más

La convención de anime, cosplay y cultura pop asiática más grande del interior del país está de regreso. Organizada y producida por Akai Chou, la Mendotaku 2025 promete dos jornadas inolvidables que convertirán a la Nave Cultural de Ciudad en el epicentro de la cultura geek. Los días 15 y 16 de noviembre, durante toda la tarde, miles de aficionados se congregarán para disfrutar de shows, artistas internacionales, competencias y un sinfín de actividades que rinden homenaje a este fascinante universo. El evento no solo celebra la pasión por el entretenimiento japonés y coreano, sino que también tiene un espíritu solidario, colaborando con refugios de animales locales como La Casita de Lula y Salvando Patas.

Estrellas que cruzarán continentes para brillar en Mendotaku 2025 1001355491 Mendotaku 2025 promete ser todo un suceso. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza Uno de los grandes atractivos de esta edición es el desfile de talentos internacionales que visitarán el país por primera vez. Desde Japón, el legendario cantante Ayumi Miyazaki, conocido por su trabajo en Digimon Adventure (Brave Heart) y Digimon Frontier (The Last Element), se presentará ambos días. A él se suma CODA, la voz original de temas de animes aclamados como JoJo’s Bizarre Adventure y Naruto. También dirá presente Yasuhiro Irie, director y animador de enorme prestigio, con participaciones estelares en clásicos como Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Cowboy Bebop y la reciente Oshi no Ko y Halloween Pajama. Irie ofrecerá charlas magistrales durante las dos fechas del festival mendocino.

Voces de película y figuras del doblaje 1001355493 El line-up de invitados de lujo se completa con figuras icónicas del doblaje latinoamericano. Mendotaku 2025 recibirá a las actrices y cantantes mexicanas Carmen Sarahí y Romina Marroquín, famosas por prestar sus voces a las hermanas Elsa y Ana en la versión en español latino de FROZEN. Ellas ofrecerán un espectáculo musical de la película por primera vez en Argentina, el domingo 16 de noviembre. Otra gigante del rubro que deleitará al público con un show en vivo es Cristina Hernández, reconocida por interpretar a personajes entrañables como Alegría (IntensaMente), Bombón (Las Chicas Superpoderosas), Sakura (Card Captor Sakura) y Shinobu (Demon Slayer), además de ser la voz recurrente de actrices como Natalie Portman y Anne Hathaway.

1001355489 (1) La expresión artística del cosplay tendrá un lugar central con la presencia de KNITE, cosplayer profesional, streamer y modelo australiano, considerado uno de los más influyentes del mundo con más de 20 años de trayectoria. El artista estará por primera vez en Argentina, participando ambos días. Como ya es tradición, los concursos serán uno de los puntos más altos. La competencia de Cosplay repartirá más de $3.000.000 en efectivo y regalos en categorías como Individual (Pasarela, Performance y Videojuegos), Kids y Grupal. El área K pop no se queda atrás, con 22 grupos finalistas disputando el certamen Dance Cover K-pop por premios que superan el millón y medio de pesos en efectivo, el sábado 15.

De Sumos a Magic Kids: la diversidad del Mendotaku 1001355490 La oferta de la convención es vastísima, cubriendo múltiples intereses. Entre los invitados especiales se encuentran las conductoras legendarias de la televisión infantil: Mariela Carril de El Club del Animé (Magic Kids) y Gaby Roife de A jugar con Hugo, quienes conducirán el evento y tendrán sus propios paneles. En cuanto a las actividades, el público podrá ser parte de demostraciones en vivo y clases abiertas de la Asociación de Sumo Argentina, junto a la artista marcial Hiyori Kon, protagonista del cortometraje de Netflix Little Miss Sumo. Habrá una extensa Zona Gamer (con torneos y área exclusiva de PC), Callejón de los Artistas, Salas de charlas y talleres, y áreas temáticas de Japón tradicional, artes marciales y juegos de mesa. Royals DC grupo chileno de Kpop tributo del grupo de K-pop KARD, tuvo el honor de abrir el escenario para de KARD en una de sus presentaciones en vivo. Estarán con un show exclusivo musical, y también con clases abiertas de baile y coreografía. El día sábado 15 de noviembre. También estará Dylan Galvez, dibujante y animador de Córdoba, creador del icónico personaje Perchita.