A poco más de un mes del anuncio que cambió por completo su vida, Oriana Sabatini volvió a estar en el centro de la escena. La cantante y modelo, que atraviesa una de sus etapas más felices junto a Paulo Dybala , visitó nuevamente el estudio de OLGA Streaming y contó una fuerte intimidad.

La charla tomó un rumbo inesperado. En medio de risas y anécdotas con Nati Jota y Damián Betular , Oriana decidió compartir una vivencia desconocida hasta ese momento, una historia que conmovió a todos los presentes y generó una ola de empatía en redes.

“ A Olga vine dos veces embarazada, porque la primera no llegó a término. Pero, chicos, Olga me hace fértil y me embaraza ”, lanzó entre risas, dejando a todos sorprendidos. La artista contó con total honestidad que antes del embarazo actual con Dybala , había transitado una pérdida gestacional.

Embed - La dura declaración de Oriana Sabatini en medio de su embarazo que sorprendió a todos: "No llegó a término"

Lejos de victimizarse, Oriana habló con serenidad y humor, marcando un momento de enorme madurez personal y profesional. Su forma de abordarlo despertó admiración en el público y reavivó el cariño que el público le tiene desde sus primeros pasos en la música y la actuación.

El pasado 30 de septiembre , Oriana y Paulo Dybala anunciaron públicamente que serán padres por primera vez . “ Vamos a ser papás ”, escribieron en una publicación conjunta que causó furor en redes y sumó millones de likes en pocas horas.

Pocos días después, durante su visita a LAM (América TV), la modelo confirmó el sexo del bebé: “Es una nena”, contó emocionada. La noticia desató una catarata de felicitaciones de fanáticos y celebridades, entre ellos los futuros abuelos Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes no ocultaron su felicidad por la llegada de la primera nieta.

Felices y en cuenta regresiva

posteos embarazo oriana sabatini El posteo de Catherine Fulop en el día de la confirmación pública. Créditos: Archivo MDZ

Actualmente, Oriana cursaría su segundo trimestre de embarazo, se muestra saludable y activa, y continúa participando de eventos y proyectos profesionales en Buenos Aires mientras Dybala sigue con su carrera futbolística en Italia.

La pareja, que se casó en julio de 2024 en una ceremonia de ensueño en Buenos Aires, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. En redes sociales, ambos comparten postales cotidianas, y Oriana no duda en mostrar con humor y ternura cómo vive esta etapa tan esperada.