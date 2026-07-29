El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI de un nuevo proyecto minero por US$709 millones
La inversión del nuevo proyecto RIGI permitirá desarrollar una planta de carbonato de litio en Catamarca.
El Gobierno aporboó la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., destinado a la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.
El proyecto estima una inversión de US$709 millones para desarrollar una planta con capacidad de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Según el comunicado oficial, esto generararía cerca de 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.
"Además, cuenta con recursos para sostener más de 19 años de producción efectiva y se estima que generará exportaciones por alrededor de US$400 millones anuales", destacó el comunicado del ministerio de Economía.
RIGI
De acuerdo a los datos oficiales, antes de este anuncio se encontraban aprobados dentro del RIGI 18 proyectos por una inversión total de US$35.714 millones.
A su vez, con una estimación de creación de 56.717 empleos nuevos, entre directos e indiderectos.