El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI de un nuevo proyecto minero por US$709 millones

La inversión del nuevo proyecto RIGI permitirá desarrollar una planta de carbonato de litio en Catamarca.

Los metales vinculados a la transición energética, como el cobre, el litio y el níquel, lideran el interés de los inversores.

El Gobierno aporboó la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., destinado a la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

El proyecto estima una inversión de US$709 millones para desarrollar una planta con capacidad de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Según el comunicado oficial, esto generararía cerca de 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

"Además, cuenta con recursos para sostener más de 19 años de producción efectiva y se estima que generará exportaciones por alrededor de US$400 millones anuales", destacó el comunicado del ministerio de Economía.

RIGI De acuerdo a los datos oficiales, antes de este anuncio se encontraban aprobados dentro del RIGI 18 proyectos por una inversión total de US$35.714 millones.