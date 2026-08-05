Avanza el masterplan para refuncionalizar una zona industrial clave en Mendoza

El carril Rodríguez Peña es uno de los ejes logísticos más importantes del Gran Mendoza . Por allí circulan a diario camiones, colectivos, vehículos particulares y el movimiento de cientos de empresas que forman parte del principal corredor industrial de la provincia. Con ese escenario como punto de partida, el Consorcio Mixto de la Zona Industrial del carril Rodríguez Peña dio un nuevo paso en la ejecución del Master Plan del Carril , un proyecto que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en toda la zona.

Durante una nueva reunión de la Mesa de Tránsito, presidida por la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (ADERPE) , los integrantes del Consorcio aprobaron por unanimidad los avances del plan, que contempla una reconfiguración integral del sistema de circulación en un área que involucra a los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

El proyecto apunta a optimizar el funcionamiento de uno de los corredores productivos más relevantes de Mendoza mediante la modificación de intersecciones, nuevos esquemas de tránsito y una planificación coordinada entre el sector público y privado.

Uno de los avances destacados surgió a partir de las obras de remodelación del Acceso Este. Desde ADERPE impulsaron una propuesta para desviar buena parte del tránsito hacia la Ruta Provincial 50 y la lateral del Acceso Este, evitando que el carril Rodríguez Peña absorbiera un incremento significativo del flujo vehicular durante la ejecución de los trabajos.

La medida permitió mantener la capacidad operativa del corredor, especialmente para el transporte de cargas, además de aliviar la circulación de colectivos y vehículos particulares en una zona donde la congestión suele generar demoras y mayores costos logísticos.

Impacto para la zona industrial

La refuncionalización del corredor tiene una incidencia directa sobre la competitividad del sector productivo. En la zona se encuentran radicadas cerca de 500 empresas de distintos rubros industriales y comerciales, que dependen de una infraestructura vial eficiente para el ingreso de insumos y la salida de mercadería.

Según destacaron desde el Consorcio, el objetivo es lograr una circulación más fluida y segura, reducir los índices de siniestralidad vial y mejorar la conectividad tanto para las empresas como para los miles de trabajadores y vecinos que utilizan diariamente este corredor.

En paralelo, avanzan las tareas de reparación de las losas de hormigón del carril Rodríguez Peña, una intervención que busca mejorar las condiciones de transitabilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura vial.