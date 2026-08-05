El conflicto portuario se llevó puesto a Federico Sturzenegger de las negociaciones y lo reemplaza Alejandra Monteoliva

El Ministro Federico Sturzenegger fue el gran impulsor del decreto de la polémica y recibió fuertes críticas de empresarios.

Tras cuatro días del conflicto protuario, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás con el decreto 690/2026, que desregulaba los servicios de practicaje y pilotaje en ríos. El autor intelectual de la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el gran derrotado y fue removido de las negociaciones.

La medida impulsada por Sturzenegger llevó a u par de los prácticos, encargados de asistir a los capitanes de los barcos en las maniobras de entradas y salidas de los puertos. Por lo que la actividad portuaria se vio paralizada, con un mayor impacto sobre la Hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina.

En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, comentó a Cadena 3: "Estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día". Así, con más de 180 barcos sin poder ingresar y salir, generó costos de hasta 18 millones de dólares por día.

Esta situación, sumado al enojo de los empresarios, derivó en que el funcionario sea corrido de las negociaciones. En lugar del "Coloso" continuará Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

El enojo de los empresarios A su vez, la situación generó un fuerte malestar en las cámaras empresarias del sector. "La imprevisibilidad operativa y el riesgo de desvío de buques hacia puertos de la región deterioran la imagen de la Argentina como origen confiable, comprometiendo acuerdos comerciales construidos durante años", sostuvo la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) en un comunicado oficial.