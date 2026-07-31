Reforma del BCRA: qué dice el proyecto que envió Javier Milei al Congreso, punto por punto

Tras el anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional, el Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . La iniciativa busca modificar el funcionamiento de la entidad, reforzar su autonomía y eliminar el financiamiento monetario al sector público, entre otros cambios.

Uno de los principales cambios del proyecto modifica el artículo 3 de la Carta Orgánica para establecer que la misión primaria y fundamental del Banco Central será "preservar el valor de la moneda".

Qué dice el proyecto para reformar el BCRA que Javier Milei envió al Congreso.

De esta manera, se reemplaza el mandato vigente, que establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que asignar varios objetivos al Banco Central diluye sus responsabilidades y afirma que la política monetaria debe concentrarse exclusivamente en la estabilidad de precios. Además, el proyecto elimina facultades del Directorio para orientar el crédito hacia pymes y economías regionales.

Otro de los ejes centrales de la reforma elimina todos los mecanismos de financiamiento del Banco Central al sector público.

Para eso, el proyecto deroga el artículo que regula los adelantos transitorios al Gobierno nacional, prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, e impide la compra de títulos públicos en el mercado primario.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que "la emisión monetaria destinada a cubrir desequilibrios fiscales ha sido la causa dominante de la inflación argentina" y plantea que su eliminación es una condición necesaria para sostener un programa de estabilización.

La iniciativa también elimina el concepto de "reservas de libre disponibilidad", al considerar que ese mecanismo permitió financiar al Tesoro con activos del Banco Central.

Más autonomía para el Banco Central

El proyecto también modifica las reglas de funcionamiento del Directorio del BCRA.

Entre otros cambios, establece que sus autoridades solo podrán ser removidas por causales específicas, como una "falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones", mediante un decreto del Poder Ejecutivo y con la aprobación de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial.

Además, elimina la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio y suprime la intervención previa del Banco Central en determinadas operaciones de crédito público externo.

Qué cambia con las utilidades del BCRA

La reforma también modifica el régimen de distribución de utilidades al Estado nacional.

Según el proyecto, solo podrán transferirse utilidades realizadas y líquidas, siempre que no provengan de diferencias generadas por la variación del tipo de cambio o por la valuación del oro.

Además, las transferencias al Tesoro solo podrán realizarse cuando se cumplan determinados requisitos patrimoniales y deberán destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que estos cambios buscan impedir que se giren al Tesoro ganancias de carácter exclusivamente contable derivadas de la depreciación del peso.