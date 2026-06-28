Así avanzan las obras en la Ruta 143: montos de inversión, qué tareas se realizan y su impacto en el tránsito

La reconstrucción de la Ruta 143 continúa avanzando sobre los 107 kilómetros que unen San Carlos con San Rafael. Actualmente, las tareas se desarrollan en los tres tramos que comprende la obra y registran un avance promedio del 8%, según informaron desde el Gobierno provincial.

Según detallaron desde el Ejecutivo, los trabajos incluyen la reconstrucción estructural de la calzada, ensanches, pavimentación, mejoras en banquinas y la construcción de nuevas intersecciones. Se trata de una intervención que busca recuperar uno de los principales corredores del Sur mendocino, luego de más de cuarenta años sin una obra de estas características.

En la Sección 1, correspondiente al tramo entre Pareditas y el acceso a San Rafael, continúan las tareas de ensanche y pavimentación. Por ese motivo, entre las 8 y las 18 permanece restringida la circulación a la altura de las calles Bianchi y El Salto. Los vehículos que se dirigen hacia la ciudad deben utilizar los desvíos por Las Vírgenes o avenida Sarmiento, mientras que frentistas, clientes y proveedores pueden acceder con extrema precaución. Durante la semana entrante, el frente de obra avanzará hasta calle Sardini.

Desde el Ejecutivo provincial señalan que no se realizaban tareas de este tipo hace más de cuatro décadas.

También continúa el corte total de calle El Toledano debido a la construcción de una nueva rotonda. En ese sector, los desvíos se realizan por las calles Bentos y Zamarbide y está previsto que esa restricción se mantenga hasta fines de agosto.

En paralelo, en la Sección 2 se ejecutan trabajos de nivelación y compactación de banquinas en la intersección con la Ruta Provincial 150. Allí el tránsito funciona con circulación asistida entre las 8 y las 18, mientras que durante la noche permanece totalmente habilitado.

En un tramo de las obras, la circulación del tránsito es asistida. Julieta Caballero - MDZ

Plazos y monto de inversión

Durante una recorrida por la zona, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, aseguró que el objetivo es concretar la obra "lo más rápido posible". La obra principal tiene un tiempo estimado de un año, mientras que la intervención urbana en el ingreso a San Rafael demandará alrededor de un año y medio.

De acuerdo a la información oficial, la reconstrucción integral de la Ruta 143 demanda una inversión superior a los USD 47.000.000, y es financiada con los Fondos del Resarcimiento. El proyecto apunta a mejorar la conectividad, el transporte de cargas y el desarrollo turístico del Sur provincial mediante la recuperación integral de uno de sus corredores viales más importantes.

Cabe recordar que a principios de junio el Gobierno de Mendoza tuvo que corregir el decreto que destinaba los recursos para la obra debido a que el mismo había sido publicado con un "error de tipeo", el cual modificaba los montos asignados a las empresas constructoras.

A través de un nuevo decreto, publicado el jueves 4 de junio en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo rectificó la norma que asigna más de $ 62 mil millones para la reconstrucción de la Ruta 143.

Las empresas que llevan adelante la obra

La obra estará a cargo de las empresas Black Shadow SA, Constructora Horizonte SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA y CEOSA y la inversión total comprometida es de $62.868.145.261,94.

El tramo que va de calle Rawson a la rotonda el Cristo a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Black Shadow SA y Constructora Horizonte SA. Esta intervención tendrá un presupuesto $ 8.300.231.236,03

En tanto, el tramo de la ruta que va desde la rotonda El Cristo hasta el Río Seco de Las Peñas fue asignado a la empresa José Cartellone Construcciones CIviles SA por una suma de $ 22.285.984.878.

Finalmente, la obra se completa con el tramo comprendido entre el Río Seco Las Peñas y la conexión con la Ruta 40 en la localidad de Pareditas, en San Carlos. Este segmento fue asignado a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) con un presupuesto de $ 21.818.137.186,77.