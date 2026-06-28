Por qué los argentinos cambian de trabajo: el salario, entre las principales razones

Un informe detalló cuáles son los motivos que impulsan a los argentinos a buscar un cambio de trabajo y cuáles son las edades más propensas a este fenómeno.

El informe arrojó como resultado que uno de cada tres argentinos piensa en cambiar de trabajo.

El salario continúa siendo el principal factor que impulsa a los argentinos a buscar un nuevo trabajo. Así lo reveló un estudio privado sobre movilidad laboral, el cual determinó que la mitad de los trabajadores que evalúa un cambio lo hace por considerar insuficiente su remuneración.

Así, el relevamiento -realizado por Randstad- mostró que el 50% de quienes buscan un nuevo empleo identifica al salario como el principal motivo para hacerlo. Más atrás se ubican la falta de oportunidades de crecimiento profesional (36%), el escaso equilibrio entre la vida laboral y personal (27%) y un ambiente de trabajo negativo (26%).

El estudio también detectó una diferencia entre lo que los trabajadores consideran más importante y lo que perciben en sus empleos actuales. Tanto el salario como las oportunidades de crecimiento aparecen entre los atributos más valorados.

Uno de cada tres argentinos piensa en cambiar de empleo Por otra parte, el estudio también indicó que el 33% de los trabajadores argentinos está considerando cambiar de trabajo, mientras que el 10% efectivamente lo hizo durante el último semestre. En comparación con la medición de 2025, ambos indicadores muestran una leve baja, lo que refleja una relativa estabilidad en la movilidad laboral.

Según el informe, el contexto de incertidumbre económica y la falta de un crecimiento sostenido de la actividad explican una actitud más conservadora de muchos trabajadores al momento de asumir el riesgo de cambiar de empleo.