No vas a creer de qué trabajó Jorgelina Aruzzi antes de ser famosa

Invitada a Otro día perdido, Aruzzi confesó cuál fue uno de los primeros empleos que tuvo antes de volverse actriz.

Durante su paso por Otro día perdido, Jorgelina Aruzzi compartió una serie de anécdotas sobre sus primeros años laborales, mucho antes de dedicarse a la actuación. En diálogo con Mario Pergolini, recordó un trabajo que tuvo siendo muy joven y que llamó la atención del conductor.

"¿Es cierto que a los 18 años eras repositora?", quiso saber el periodista. La artista confirmó la historia y explicó en qué consistían sus tareas.

Esto fue lo que contó Jorgelina Aruzzi en Otro día perdido "Sí, iba a los supermercados en colectivo. Me tomaba cinco colectivos por día, veía si en mis góndolas estaban mis trapos, los acomodaba y volvía a ponerlos. Era repositora de trapos de piso", contó la invitada.

Al profundizar sobre aquella experiencia, Aruzzi reveló cómo había llegado a ese puesto y las razones por las que su paso por la empresa fue breve. "Fue por una amiga que estaba ahí porque era de la familia de ella. Al mes me echaron porque me costaba mucho tomar los bondis. También me echaron porque no quería usar casco", recordó la actriz.

La actriz contó cómo fue su trabajo como repositora. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Además, la artista se refirió al camino que la llevó a elegir su profesión y aseguró que siempre sintió una conexión especial con la actuación.