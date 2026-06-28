Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni: dos formas de entender el juego

El Mundial suele explicarse desde el resultado, pero el resultado es solo la consecuencia final de un proceso más largo.

Dos técnicos santafesinos, formados en Newell's Old Boys, vuelven a poner en discusión dos formas de conducción que comparten origen, pero producen efectos distintos: el modelo de Marcelo Bielsa y el de Lionel Scaloni.

Más que una comparación de estilos, lo que aparece es una discusión sobre cómo se gestiona un sistema humano bajo presión extrema cuando el margen de error es mínimo.

El límite de una idea cuando se vuelve rígida Bielsa es una de las figuras más influyentes del fútbol moderno. Su aporte metodológico, su nivel de exigencia y su impacto en generaciones de entrenadores es indiscutible. El problema no está en la idea, sino en su continuidad cuando el sistema empieza a mostrar desgaste. En selecciones de alto nivel el tiempo es limitado, la carga emocional es alta y la adaptación es permanente. En ese contexto, un modelo rígido puede transformarse en un factor de tensión interna. No se trata de errores puntuales, sino de una lógica de conducción que sostiene la intensidad incluso cuando el sistema pierde capacidad de respuesta.

Lionel Scaloni y la construcción del sistema Scaloni llega a la Selección Argentina en un momento de fragmentación profunda. No impone una doctrina cerrada. Ordena el proceso de manera progresiva. Su enfoque no se basa en controlar cada variable, sino en generar condiciones para que el sistema funcione. Eso implica flexibilidad táctica, gestión del grupo y lectura permanente del contexto. El modelo se ajusta a los jugadores y no al revés, el liderazgo se distribuye dentro del equipo y los ajustes aparecen cuando el sistema lo necesita. El resultado no es solo competitivo, es estructural. Un equipo que no depende de una única forma de funcionamiento para sostener el rendimiento.

Lionel Scaloni llega a la Selección Argentina en un momento de fragmentación profunda. Archivo MDZ. Cómo fallan los sistemas En el caso de procesos como los de Bielsa se pueden observar formas de desgaste dentro de un equipo cuando el funcionamiento empieza a tensarse. Los sistemas empiezan a fallar cuando el desgaste interno crece más rápido que la capacidad de ajuste, cuando la confianza se deteriora y cuando el equipo pierde flexibilidad para corregir el rumbo en tiempo real. El colapso no suele ser repentino. Antes de eso, el sistema pierde algo más básico: la capacidad de leer con claridad lo que le está pasando.