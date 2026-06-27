Uruguay, otra vez eliminada en primera fase: los despiadados memes del nuevo papelón charrúa

Los fanáticos lapidaron a la Selección de Uruguay luego de la derrota con España. Marcelo Bielsa y Fernando Muslera fueron los principales apuntados.

Por segunda vez consecutiva, y pese a ser una clara favorita en su grupo para pasar en los primeros dos puestos, la Selección de Uruguay quedó eliminada en primera fase del Mundial 2026 al perder 1-0 con España este viernes por la noche en Guadalajara. Un nuevo golpe para la dos veces campeona del mundo.

Como no podía ser de otra forma, las redes no tardaron de llenarse de memes que lapidaron de manera digital a la Celeste y que tuvieron como principales apuntados a Marcelo Bielsa, que repitió el fracaso de Corea-Japón 2002 con Argentina, y Fernando Muslera, que tuvo un error fatal en el gol de la Furia.