Donald Trump estrenó el sitio web de la Junta de Paz: así se ve y esto dice

La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump , estrenó su página web oficial, donde expone su objetivo de intervenir en conflictos internacionales, comenzando por el de Gaza , y sostiene que una paz duradera exige soluciones de "sentido común".

En el sitio, el organismo remarca que propone correrse de "enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado", se explica en la web, y plantea la necesidad de un esquema internacional "más ágil y eficaz", apoyado en una coalición de Estados comprometidos con la "acción efectiva". En esa misma línea, advierte que muchos intentos de consolidación de la paz "fomentan la dependencia constante e institucionalizan la crisis en lugar de ayudar a la gente a superarla".

La web también publica la lista de los 28 miembros fundadores de este nuevo órgano. Entre los países mencionados figuran, además de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, Egipto, Hungría, Catar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Según lo informado, la mayoría de los integrantes son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a sumarse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU .

En cuanto a su funcionamiento, la carta establece que cada Estado miembro debe estar representado por su jefe de Estado o de Gobierno, con un mandato de no más de tres años. Esa cláusula no se aplica si el país en cuestión aporta más de 1.000 millones de dólares en efectivo (848 millones de euros) durante el primer año tras la entrada en vigor de la carta fundacional.

La Junta de Paz reúne a países aliados y fija su esquema de funcionamiento.

El acta de constitución de la Junta de Paz se firmó el 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), y la primera reunión del organismo se realizó el 19 de febrero en Washington.

La página detalla además quiénes integran el consejo ejecutivo: el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno de Trump; y el enviado especial del país para Oriente Medio, Steve Witkoff, entre otros.

En su presentación institucional, la Junta de Paz se autodefine como "una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y conforme a la ley, y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos", y promete llevar adelante su misión "en conformidad con el derecho internacional".

El sitio reúne, además, las presentaciones realizadas sobre el organismo tanto en Washington como en el encuentro de Davos, y suma un apartado específico para comunicados de prensa y anuncios.

"Esta Junta tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más trascendentales jamás creados", señala una cita del presidente estadounidense destacada en la página, que en otra declaración considera que, juntos, hay una oportunidad real de poner fin a "décadas de sufrimiento".