El invento humano del Paleolítico que desafía la historia oficial tal y como la conocemos

Un nuevo estudio reabre el debate sobre el invento de la escritura y plantea que sus raíces podrían ser mucho más antiguas de lo que se creía. Durante años se enseñó que el gran invento de la escritura surgió hacia el 3000 antes de Cristo, cuando los sumerios desarrollaron el sistema cuneiforme en la antigua Mesopotamia. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que ese invento podría tener antecedentes mucho más remotos, ligados a los primeros humanos que habitaron Europa hace decenas de miles de años.

El trabajo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue realizado por el lingüista Christian Bentz, de la Universidad del Sarre, y la arqueóloga Ewa Dutkiewicz, del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín. Según los investigadores, los humanos del Paleolítico habrían creado un sistema de signos que funcionó como un “predecesor temprano” del invento de la escritura.

Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa hace unos 55.000 años, ya contaban con herramientas sofisticadas. En cuevas del macizo de Jura de Suabia, en el sur de Alemania, se hallaron más de 3.000 marcas talladas en 260 objetos antiguos, entre herramientas y pequeñas esculturas .

Los científicos analizaron líneas, puntos, cruces, estrellas, rejillas y zigzags grabados intencionalmente. A través de técnicas computacionales, determinaron que estos signos no eran simples decoraciones, sino “secuencias de signos” con patrones estadísticos comparables al proto-cuneiforme. Esto sugiere que el invento de codificar información mediante símbolos comenzó mucho antes de lo que indicaba la historia tradicional.

image Investigadores europeos analizaron miles de marcas para rastrear el origen del invento de codificar información mediante símbolos. Universität Tübingen / Hildegard Jensen

El antecedente del invento de la escritura

De acuerdo con Bentz, estas secuencias no se relacionan con los sistemas de escritura actuales, ya que presentan repeticiones poco habituales en el lenguaje hablado, como series de cruces o líneas repetidas. Sin embargo, su complejidad es comparable a la de los primeros sistemas mesopotámicos.

Mientras el cuneiforme evolucionó rápidamente en el Cercano Oriente en apenas mil años, este sistema paleolítico se mantuvo estable durante casi 10.000 años. Para los investigadores, esto demuestra que la capacidad humana de codificar información en signos y símbolos se desarrolló de manera gradual a lo largo de milenios, y que la escritura fue solo una etapa específica dentro de una larga historia de invención simbólica.

Así, el tradicional invento atribuido a los sumerios no pierde su importancia, pero sí se resignifica: podría haber sido el punto culminante de un proceso que comenzó mucho antes, cuando los primeros cazadores-recolectores europeos empezaron a dejar mensajes grabados en piedra.