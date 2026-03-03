Presenta:

El Nikkei se desploma casi un 4 % por la incertidumbre energética ante la escalada bélica

El índice japonés retrocede con fuerza ante el temor por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el suministro energético global.

La Bolsa de Tokio registra una marcada caída en medio de la incertidumbre internacional.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba cerca de un 4 % en el descanso de la media sesión de este miércoles, lastrado por el posible impacto en el suministro energético de la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El impacto se extiende a todo el mercado japonés

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 2.188,94 puntos, un 3,89 %, hasta ubicarse en 54.090,11 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía además un 4,25 %, o 160,21 puntos, hasta situarse en 3.611,96 unidades.

