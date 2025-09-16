Video: la insólita forma que encontró un chofer para combatir el mal olor en el colectivo

Un chofer se hizo viral en redes sociales después de mostrar la forma en la que toma precauciones para combatir el mal olor en su colectivo.

Con la llegada de los días lindos también empiezan a aparecer los primeros días de calor y altas temperaturas. Ante esta situación, un chofer encontró una manera particular de prepararse para enfrentar esta circunstancia y combatir el mal olor en el colectivo, lo que se volvió viral en TikTok.

En el video difundido por la cuenta @elbardoldelbondi, se puede observar cómo el chofer colocó distintos difusores a lo largo de los pasamanos del colectivo, atados con precintos.

Video: los comentarios del chofer "No vamos a escrachar al chofer que hizo esto, pero quiero sus opiniones porque esto no lo vi en mi p... vida", comentó el hombre que grabó la situación. Y agregó: "El muchacho este no sabe que vienen perfumitos para la cortina, para el piso".

La solución de un chofer para el mal olor en el colectivo

Ante este comentario, el chofer que tomó la decisión le respondió: "Es que los pasajeros son olorosos". A lo que el hombre le contestó: "Está bien que los pasajeros tienen olor, pero tampoco para tanto, que hijo de p... ponele voluntad... encima con precinto, ojo".