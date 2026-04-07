En cuotas: Aerolíneas Argentinas confirmó la financiación en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas presentó una propuesta comercial con el retorno de las cuotas en vuelos nacionales. Además, confirmaron tarifas promocionales al Caribe.

Este martes Aerolíneas Argentinas presentó una nueva propuesta comercial con financiación en vuelos nacionales y tarifas promocionales para viajes hacia el Caribe. Se trata de la vuelta de los pagos en cuotas que tiene fecha de vencimiento y rige desde hoy. Los detalles del anuncio.

En concreto, se conoció en las últimas horas que Aerolíneas Argentinas lanza una nueva oferta de financiación para la compra de pasajes para viajar por Argentina como primera parte de un anuncio clave.

Los detalles del anuncio de Aerolíneas Argentinas Hasta el domingo 12 de abril, los clientes que compren sus pasajes con tarjetas de Banco Provincia, Galicia, BBVA, Macro, Banco Nación y Amex, entre otras entidades bancarias y tarjetas podrán acceder a planes de financiación en cuotas sin interés.

avion aerolineas argentinas boeing 737 800 despegando (2) Aerolíneas Argentinas y su anuncio. Alf Ponce Mercado / MDZ Así, todos los argentinos que prefieran volar en la aerolínea de bandera y sean clientes de esas entidades bancarias, podrán aprovechar la vuelta de los pagos en cuotas sin interés. Es una alternativa válida ante el incremento reciente de los precios de los pasajes para volar por todo el país.

Además, la propuesta se complementa con una tarifa especial para el Caribe: vuelos directos a Aruba desde USD 649 finales, con equipaje de mano incluido y para viajar hasta el 30 de junio de 2026.