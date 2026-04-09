Aerolíneas Argentinas no se venderá "por el momento" pero no descartan "que se abra el apetito"

En el marco del evento Wings Of Change , organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Santiago de Chile , el Grupo Abra fijó su postura sobre el futuro de su participación en el mercado aerocomercial argentino. Adrián Neuhauser , CEO del holding que ya domina cielos regionales con Avianca, GOL, Sky Airline y Wamos Air , descartó "por el momento" el interés por adquirir o participar en la privatización de Aerolíneas Argentinas .

A pesar de los rumores que circulan sobre el interés de grandes grupos internacionales por la línea de bandera argentina, Neuhauser fue tajante al señalar que la relación actual entre ambas empresas es óptima. "Tenemos un partnership muy exitoso con Aerolíneas Argentinas, que creo que es muy beneficioso para ambas partes", indicó el ejecutivo a la Agencia Noticias Argentinas.

Para el Grupo Abra, la estructura actual es suficiente para cubrir la demanda local, donde ya poseen numerosas frecuencias a través de sus distintas compañías. Neuhauser subrayó que, por ahora, se sienten "cómodos" con el esquema de colaboración vigente.

El CEO del holding no escatimó en elogios hacia el potencial del mercado argentino, aunque advirtió sobre los desafíos estructurales que presenta el país. Reconoció que es un mercado que ha crecido significativamente en los últimos años.

aeropuerto avion llegando aerolineas (16).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Explicó que el mercado pasa de ser inbound (turismo receptivo) a outbound (argentinos viajando al exterior) de forma abrupta según la paridad de la moneda y remarcó que la exposición al ciclo económico local, que aún no logra estabilizarse, obliga a una mirada cautelosa.

Expansión y futuro: "No descartamos que se abra el apetito"

Al ser consultado sobre la posibilidad de comprar otras operadoras como Flybondi o intervenir en la venta de Aerolíneas Argentinas tras la reciente incorporación de Sky Airline, Neuhauser aclaró que la prioridad hoy es la consolidación interna.

"Nuestro objetivo es liderar en Centroamérica, el norte de Sudamérica, Perú y Chile. Eso es un proyecto suficientemente grande por ahora", afirmó.

Sin embargo, el ejecutivo dejó una puerta abierta para el mediano plazo: “No voy a decir que en años futuros no se nos abra el apetito”. Según explicó, la estrategia del Grupo Abra es multimarca, lo que les permite integrar operaciones bajo un paraguas común manteniendo la independencia de cada aerolínea, facilitando teóricamente nuevas adquisiciones cuando la vocación de crecimiento se reactive.

Por el momento, el gigante aéreo regional se enfocará en impulsar las sinergias entre sus actuales componentes, dejando la reconfiguración del mercado argentino para una etapa posterior.