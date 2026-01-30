El Gobierno de Mendoza autorizó un nuevo aumento en las tarifas de Aysam

La medida establece un aumento del 17% en las tarifas desde enero de 2026, con revisiones bimestrales previstas por normativa vigente.

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento que presta Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 111, publicado en el Boletín Oficial provincial.

Según lo establecido en la norma, el incremento será del 17% y comenzará a regir a partir de enero de 2026. Además, los valores tarifarios quedarán sujetos al mecanismo de revisión bimestral previsto en el Procedimiento General de Determinación Tarifaria Anual, aprobado por el Decreto Nº 1363/24.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la actualización responde a la necesidad de restablecer el equilibrio económico-financiero del servicio, ante el aumento de los costos operativos, especialmente en rubros como recursos humanos y suministro eléctrico, que representan una porción significativa de la estructura de gastos del sector.

Alcance del decreto El Decreto 111 se apoya en los informes técnicos elaborados por el Departamento General de Irrigación, ente regulador del servicio, que advirtieron que, sin una recomposición tarifaria, el sistema podría enfrentar un déficit operativo durante 2026. En ese marco, también se destacó que la medida busca garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio público en toda la provincia.

La norma dispone además que el Poder Concedente continuará supervisando las inversiones previstas para evitar el deterioro progresivo de la infraestructura sanitaria, especialmente en redes y colectores de larga data. El decreto fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez.